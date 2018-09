Hříšní a zvrhlí kněží. Objevují se nové případy znásilnění

Znásilňování, pedofilie, sadismus. To jsou případy sexuální agrese, jíž se dopouštěly stovky katolických kněží v Pensylvánii. Za posledních sedmdesát let zneužili nejméně tisíc dětí. Většina případů je dnes promlčena. Papež František požádal jménem církve všechny věřící o odpuštění.

Kněz znásilnil sedmiletou holčičku, kterou navštívil v nemocnici, kde se zotavovala po operaci mandlí. Duchovní přinutil devítiletého chlapce k orálnímu sexu a pak mu vypláchl ústa svěcenou vodou. Velebný pán osahával na intimních místech dospívajícího chlapce pod záminkou, že ho vyšetřuje, zda nemá příznaky rakoviny. Farář zneužil pět sester a přiměl je, aby mu odevzdaly vzorky své moči a menstruační krve.

Nedávno zveřejněná zpráva komise velké poroty státu Pensylvánie o rozsahu téměř čtrnácti set stran popisuje hrůzné činy sexuálního zneužívání dětí a mladistvých, jehož se dopustili od čtyřicátých let minulého století více než tři stovky katolických duchovních. "Nezletilí byli znásilňováni orálně, vaginálně i análně," uvádí zpráva. Obětí bylo přinejmenším tisíc. Skutečný počet zneužitých dětí bude ovšem podle všeho ještě vyšší, protože mnoho dokumentů se v tajných církevních archivech nepodařilo dohledat a některé zločiny nebyly ohlášeny.

Ve spisu se uvádí, že někde existovala celá síť sadistických agresorů, kteří používali při zneužívání svých obětí biče a jiné násilnické pomůcky. Podle vrchního prokurátora Pensylvánie Joshe Shapira v některých klášterech duchovní dokonce nutili své oběti nosit na krku zlatý křížek, aby věděli, koho už zneužili a koho ještě ne.

Církev zločiny tutlala

Většina případů zahrnutých v dotyčné zprávě je dnes promlčena. Buď se staly moc dávno, nebo jsou už pachatelé po smrti. Pouze dva kněží mohli být na základě zjištěných faktů obviněni. Jeden z nich vinu přiznal. Spravedlnosti ale podle všeho uniknou i církevní hodnostáři, kteří tyto zločiny pomáhali skrývat.

"Kněží znásilňovali malé děti a jejich nadřízení nejenže proti tomu nic nedělali, ale dokonce se snažili je chránit," uvádí se ve zprávě.

Vyšetřování odhalilo, že vedení pensylvánské katolické církve bylo informováno a tolerovalo pederastii ve většině ze svých sedmašedesáti farností. Podle vyšetřovacího spisu se v erijské diecézi jeden farář přiznal k tomu, že v osmdesátých letech análně a orálně zneužil nejméně patnáct chlapců, z nichž jednomu bylo pouhých sedm let. Zpráva dokládá, že biskup Donald W. Trautman ho při osobním setkání přesto pochválil za pokroky, jež učinil při snaze o zvládnutí své "závislosti". Když byl kněz nakonec z církve vyloučen, biskup odmítl vysvětlit proč. "Nic víc nemá být řečeno," prohlásil tehdy lakonicky.

"Nepatřičný kontakt"

Policejní vyšetřovatelé před velkou porotou popsali, že pensylvánská církev dokonce vypracovala jakýsi manuál s pokyny pro zatajování podobných případů. Text například doporučoval používat v interních církevních zprávách pro sexuální zneužívání eufemismy - místo "znásilňování" se tak hovořilo o "nepatřičném kontaktu".

Pokud se skandál vymkl kontrole a dotyčného faráře bylo nutné přece jen vyhodit, jeho činnost byla údajně ukončena na základě zdravotní neschopnosti. Kněz byl pak obvykle přeřazen na jinou farnost, kde ho nikdo neznal, nebo byl umístěn ve speciálním církevním "léčebném zařízení", kde byl "napraven". Stovky kněží se po absolvování této kúry mohly vrátit do služby.

Jednou z hlavních zásad v případech zneužívání bylo za žádnou cenu neinformovat policii. Když si rodiče jedné z obětí na praktiky kněží stěžovali, bylo jim doporučeno, aby zachovali mlčenlivost a aby po ničem nepátrali, neboť by to bylo "škodlivé a zbytečné".

"Církevní hodnostáři často oběti přesvědčili, aby zneužívání neohlásily. Když už se tak stalo, vyvíjeli na úřady nátlak, aby bylo vyšetřování zastaveno," uvádí se ve spisu. "Hlavním cílem nebylo pomoci zneužívaným dětem, ale vyhnout se skandálu," tvrdí Shapiro. Kvůli tomu je dnes také většina případů promlčena.

Zpráva uvádí, že sexuální zneužívání nezletilých kněžími bylo systematicky kryto nejen pensylvánskou církví, ale i Vatikánem samým, jenž byl o podrobnostech většiny případů informován.

Kající se papež

Ihned po zveřejnění vyšetřovacího spisu Vatikán prostřednictvím svého mluvčího Grega Burkeho oznámil, že k dokumentu lze pronést jen dvě slova: stud a lítost. Papež František posléze zveřejnil otevřený dopis adresovaný všemu "božímu lidu", v němž odsoudil jak sexuální zneužívání ze strany duchovních, tak snahy církevních hodnostářů incidenty v minulosti tajit.

Svatý otec slíbil, že vynaloží veškeré úsilí, aby podobným případům v budoucnu zabránil. "Je důležité, abychom jako církev byli schopni přiznat a odsoudit hrůzy spáchané vysvěcenými duchovními," stojí v dopise, jejž v plném znění otiskl server Vatican News.

Papež požádal věřící jménem církve o odpuštění a vyzval je, aby proti sexuálnímu zneužívání bojovali. "Zanedbali a opustili jsme ty nejmenší," kál se František a dodal, že jde o zločiny, jež zanechávají hluboké, nesmazatelné rány.

Historická rezignace

Papežův dopis byl zveřejněn v době, kdy církev čelí několika skandálům spojeným se sexuálním zneužíváním ze strany duchovních ve více zemích, zejména v USA, Chile a Austrálii. Koncem července František přijal rezignaci jednoho z předních představitelů americké katolické církve, kardinála Theodora McCarricka. Osmaosmdesátiletému klerikovi nařídil, aby se do uskutečnění církevního procesu věnoval v ústraní modlitbám a pokání.

Rychlost, s jakou papež rozhodl, je velmi neobvyklá - McCarricka zbavil titulu ještě předtím, než obvinění oficiálně prošetřily příslušné orgány. Jde o historicky první rezignaci kardinála kvůli sexuálnímu obtěžování. Bývalý washingtonský arcibiskup čelil mnoha obviněním. První z nich mu v roce 1971 dávalo za vinu zneužití šestnáctiletého chlapce. Poté následovala další nařčení. Kardinál prohlásil, že si na zmíněné události nevzpomíná. Ukázalo se však, že dvě diecéze ve státě New Jersey se v letech 2005 a 2007 dohodly na finančním vyrovnání se dvěma muži, kteří McCarricka obvinili.

"Důležité je, že již není kardinálem. To znamená, že bez ohledu na to, jak důležité a prestižní postavení člověk zastává, se bude muset z obvinění zodpovídat," řekl mluvčí Vatikánu Greg Burke.

Přinucen k orálnímu sexu

Sexuální násilí katolických kněží je v poslední době zásadním tématem i v Austrálii. Počátkem července byl odsouzen k ročnímu vězení adelaidský arcibiskup Philip Wilson obviněný z toho, že kryl činy jiného duchovního. Byl jím James Fletcher, který prznil děti v 70. letech. V roce 2004 byl odsouzen k osmi letům vězení za zneužití devíti osob. O dva roky později za mřížemi zemřel.

Šestasedmdesátiletý Wilson popíral, že by o Fletcherových zločinech věděl. Jeho obhájci poukazovali na to, že trpí Alzheimerovou chorobou. Soud dal ovšem za pravdu svědkovi, jenž trval na tom, že Wilsona o svém utrpení informoval. "Popisoval jsem mu, jak po mě otec Fletcher chtěl, abych se svlékl a klekl si na podlahu. Pak přede mnou začal masturbovat. Potom chtěl, abych v tom pokračoval já, dokud neejakuloval. To bylo poprvé. Podruhé mě přinutil k orálnímu sexu," vzpomínal někdejší ministrant Peter Creigh.

Fletcherovo chování popsal Wilsonovi v roce 1976, tedy s pětiletým zpožděním. Bylo mu tehdy patnáct let. Duchovní prý vypadal šokovaně a opakovaně slíbil, že věc přezkoumá. Nápravu však nikdy nezjednal. Wilson rezignoval na konci července poté, co ho k tomu vyzval i premiér Malcolm Turnbull. Stal se nejvýše postaveným knězem na světě odsouzeným za krytí svých kolegů. Nakonec skončil pouze v domácím vězení - kvůli zdravotním problémům. Kauza vyvolává rozporuplné pocity. "Vyvázl z toho docela lehce, ale stejně jsme tady v Austrálii napsali historii," myslí si Peter Gogarty, který byl v dětství sexuálně zneužíván.

Proces století

Odkrývání zločinů církve šokuje Australany už několik let. V roce 2013 byla v zemi ustavena královská vyšetřovací komise, jež pracovala do loňského prosince. V případě katolické církve eviduje více než čtyři tisíce zneužitých mezi lety 1980 a 2015 ve více než tisícovce církevních institucí. Skoro osmdesát procent obětí bylo mužského pohlaví s věkovým průměrem kolem jedenácti a půl roku. Zbytek tvořily přibližně o rok mladší dívky. Zločiny páchalo v letech 1950 až 2010 až sedm procent všech kněží. Soud by měl brzy potvrdit, zda mezi ně patřila i opravdu velká ryba - třetí muž Vatikánu George Pell.

Šestasedmdesátiletý kardinál, jenž v papežském státě působí v roli prefekta ekonomického sekretariátu, byl obviněn loni v červnu. Letos v květnu soud rozhodl, že existuje dostatek důkazů pro to, aby s ním zahájil proces. Činy, z nichž je Pell obviněn, se staly zřejmě mezi 70. a 90. lety. Dva muži například tvrdí, že jim jako dětem v 70. letech sahal v bazénu na genitálie. Při jiném incidentu se bývalý arcibiskup v Melbourne a Sydney údajně před chlapci obnažoval. Už dříve byl podezříván, že kryl podobně jako Wilson své pedofilní kolegy. Pell trvá na své nevině, rozhodnout by se mělo v příštích měsících.

Papežův chilský obrat

Obří skandál spojený se zneužíváním dětí propukl nedávno také v Chile. V polovině května rezignovali v jihoamerické zemi všichni biskupové poté, co je papež kritizoval, že proti pedofilním kněžím nezakročili. Mezi nimi i Juan Barros, hlavní postava celé aféry, který je tak jako Wilson obviněn z toho, že napomáhal zvrácenému kolegovi - svému mentorovi Fernandu Karadimovi, o jehož činech se veřejnost dozvěděla v roce 2010.

Papež se ho přitom dlouhou dobu zastával. "Až mi proti biskupovi Barrosovi předloží důkaz, promluvím. Není proti němu jediný. Všechno jsou pomluvy. Je to jasné?" odpověděl František při lednové návštěvě Chile na dotaz tamního novináře. Potom se musel omlouvat obětem a o dva týdny později poslal do země experta Vatikánu, aby nařčení prověřil.

Koncem července chilská prokuratura oznámila, že kvůli pohlavnímu zneužívání nezletilých i dospělých je vyšetřováno 158 osob působících v tamní katolické církvi.

Mezi 266 oběťmi těchto případů, z nichž některé sahají až do 60. let, bylo 178 dětí.