Hrůza na pohřbu! Deset mrtvých po otravě jídlem

Nejméně deset lidí zemřelo v Peru poté, co se během pohřební hostiny otrávili podávanými pokrmy. Další více než čtyři desítky lidí byly převezeny do nemocnic a někteří jsou ve vážném stavu, informoval list El Comercio.

Smuteční slavnost se odehrávala v pondělí v horské vsi San José de Ushua poblíž jihoperuánského města Ayacucho.

"Byli jsme v domě nebožtíka, a jak bývá zvykem, pohostili nás večeří. Poté, co jsme se najedli, se jedné z jeho dcer udělalo zle. Mysleli jsme, že to byl projev smutku, ale pak se to přihodilo dalším lidem," řekla deníku jedna ze šťastnějších strávnic Rosángela Díazová, která hostinu přežila bez vážnější újmy.

Část pacientů byla převezena do nemocnice ve městě Arequipa, nejvážnější případy letecky do metropole Limy. Téměř dvě desítky lidí jsou nadále ve vážném stavu.

Pitvy mrtvých těl prokázaly, že šlo o silnou otravu, není však zatím zcela jasné, jaká látka ji způsobila a jak se do pokrmu dostala. Hosté podle vyšetřovatelů konzumovali nejméně tři druhy pokrmů a nápojů.