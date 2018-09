Hurikán Florence se přiblížil k pobřeží USA a přinesl záplavy

Zatopené silnice, řeky vylité z břehů a výpadky v dodávce proudu jsou na pobřeží Severní a Jižní Karolíny předzvěstí příchodu nebezpečného hurikánu Florence. Střed hurikánu, jehož očekávaný dopad označují meteorologové za katastrofální, se těsně přiblížil k pobřeží, které má podle meteorologů zasáhnout dnes před polednem místního času (odpoledne středoevropského času).

Síla živlu se sice snížila z druhého na první stupeň pětibodové stupnice, hurikán však zároveň zpomalil svůj postup, kvůli čemuž může přinést více srážek, než se předpokládalo.

Guvernér Severní Karolíny Roy Cooper varoval, že záplavy může pocítit téměř celý stát. "To nejhorší je teprve před námi, ale tohle je varování předcházející tomu, co nás čeká v nejbližších dnech," komentoval podle agentury AP guvernér první přívaly deště.

V přímém ohrožení je severokarolínské správní středisko Wilmington. Během příštích dvou až tří dnů spadnou na Severní Karolínu srážky obvyklé za období osmi měsíců. Úřady varovaly, že záplavy vážně znečistí zdroje pitné vody.

V oblasti je zatím bez proudu téměř 200 tisíc lidí. Výpadek elektřiny podle odhadů postupně zasáhne miliony Američanů a obnova potrvá týdny. Do víc než 120 krytů se zatím uchýlilo kolem 12 tisíc lidí.

Na ostrově Emerald Isle, 135 kilometrů severozápadně od Wilmingtonu, povodňová vlna dosáhla téměř dvou metrů, uvedlo Národní středisko pro hurikány (NHC).

Záchranáři již mají napilno v severokarolínském městě New Bern, kde se z břehů vylily dvě místní řeky. Na záchranu tu podle agentury AP čeká na 150 obyvatel, kteří se neevakuovali a kvůli velké vodě to již bez pomoci nezvládnou.

Střed hurikánu je nyní ve vzdálenosti necelých 40 kilometrů východně od Wilmingtonu, rychlost postupu Florence se ovšem výrazně snížila na devět kilometrů za hodinu. Kvůli tomu může podle meteorologů zvláště ve východních oblastech obou Karolín silně pršet celý víkend, než se vzdušná masa pomalu přesune do vnitrozemí, kde by se měla rozpadat.

Kromě záplav budou podle meteorologů ohrožovat pobřežní oblasti i sesuvy půdy. Přímý nápor živlu bude patrný až dva nebo tři kilometry hluboko ve vnitrozemí. Silné deště se očekávají i ve státech Alabama, Tennessee, Kentucky a Západní Virginie.

Stav ohrožení vyhlásila federální vláda v Georgii, Severní a Jižní Karolíně, Virginii a Marylandu a rovněž v hlavním městě Washingtonu.

Gas station canopy goes flying as Hurricane #Florence nears landfall along the Carolina coast. https://t.co/nuRzakssgF pic.twitter.com/FBFIbued42