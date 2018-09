Hurikán Florence si vyžádal už šest obětí včetně dětí

Nejméně pět obětí, podle některých agentur dokonce šest, si už vyžádal hurikán Florence, který v pátek zasáhl východní pobřeží USA. Živel po příchodu na pevninu zeslábl v tropickou bouři, státy Severní a Jižní Karolína ale dál pociťují jeho devastující účinky. Vichr, který bouři doprovází, ničí domy, poráží stromy a sloupy elektrického vedení. Bez elektřiny se ocitlo téměř milion domácností a podniků. Kvůli záplavám, jež způsobily mohutné lijáky, zůstaly odříznuty od okolí stovky lidí. Po celých Spojených státech bylo do neděle zrušeno téměř dva a půl tisíce letů.

Kolem poledne místního času (zhruba šest hodin odpoledne SELČ) se Florence prakticky zastavil šedesát pět kilometrů západně od jihokarolínského Myrtle Beach. Postupuje dál jen rychlostí čtyři kilometry za hodinu v bouřkové frontě široké pět set šedesát kilometrů. Síla větru dosahuje kolem sedmdesáti pět kilometrů za hodinu.

V některých městech podle agentury AP už spadlo více než šedesát centimetrů srážek. Meteorologové v předpovědích ale varovali, že celkem by srážky mohly dosáhnout až jednoho metru. Podle guvernéra Severní Karolíny Roye Coopera by mohl být záplavy způsobené deštěm, který hurikán přinesl, nejhorší v dějinách státu. "Voda stoupá, pokud si nebudete dávat pozor, riskujete svůj život," řekl Cooper.

Životy mají na svědomí padající stromy

Guvernér Severní Karolíny odpoledne informoval o pěti mrtvých v souvislosti s hurikánem. "Několik dalších úmrtí prověřujeme," dodal. Ve městě Wilmington v Severní Karolíně spadl strom na dům a zabil ženu a její malé dítě. Další obětí se stala žena v okrese Pender v Severní Karolíně, ke které kvůli stromům na silnici včas nedorazila záchranná služba. Čtvrtým mrtvým je muž v okrese Lenoir, který podle guvernéra zemřel při zapojování generátoru. V témže okrese zahynul další muž, který vyšel ven zkontrolovat psy a smetla ho vichřice. První oběť hlásí Jižní Karolína, kde zahynula 61letá žena po nárazu do stromu, který spadl na silnici.

Hlavním problémem jsou obrovské srážky

V severokarolínském městě New Bern s třiceti tisíci obyvateli se vylily z břehů dvě místní řeky a celé historické centrum města, které pochází z počátku 18. století, se ocitlo pod vodou. Ze zatopených oblastí bylo s pomocí člunů zachráněno na tři sta šedesát lidí, kteří neuposlechli výzvy k evakuaci, napsala agentura AP.

Dramatické chvíle prožili také hosté v hotelu ve městě Jacksonville v Severní Karolíně. V důsledku silného větru se propadla část střechy a více než šedesát lidí, včetně mnoha dětí, muselo být záchranáři dopraveno do bezpečí.

Americké Národní středisko pro hurikány (NHC) uvedlo, že živel bude během víkendu dál slábnout. Problémem je ale pomalý postup bouře, kvůli němuž může Florence přinést více srážek, než se předpokládalo.

Trump se vydá na obhlídku postižených oblastí

Bez proudu je podle aktualizovaných údajů už téměř devět set třicet tisíc domovů a podniků, úřady ale upozorňují, že přerušení dodávek elektřiny nejspíš postihne další miliony lidí. Obnova dodávek by mohla trvat i několik týdnů.

Bílý dům uvedl, že prezident Donald Trump v pátek hovořil s představiteli postižených oblastí a plánuje vydat se do regionu v příštím týdnu. V pohotovosti je skoro deset tisíc členů Národní gardy a civilistů s vrtulníky a čluny. Ti by měli pomoci i v dalších dnech, kdy se povodně očekávají dál ve vnitrozemí, jak se bude postupně zvedat hladina vody v řekách.

More than 30 inches of rain has already fallen on parts of North Carolina, @NHC_Atlantic says: https://t.co/YL1kqZQQOW #Florence



Here a @nytimes photo from New Bern, N.C.: https://t.co/BJIxa0Oyss pic.twitter.com/G7IpiXIrcW - Ben Swasey (@benswasey) September 15, 2018

Škody jsou nedozírné, hrozí ekologické katastrofy

První odhady škod hovoří o deseti až šedesáti miliardách dolarů (219 miliard až 1,3 bilionu korun). Agentura AP rovněž upozornila, že hrozí obrovské ekologické škody, pokud voda vyplaví průmyslové podniky, chemické továrny a přístavní doky, které jsou v cestě hurikánu. Pitnou vodu by mohly kontaminovat i splašky.

Hurikán způsobil také vznik tornád