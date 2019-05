Impeachment? Trump: Špinavé, zvrácené a nechutné slovo

Za "špinavé, zvrácené a nechutné" slovo ve čtvrtek americký prezident Donald Trump označil výraz impeachment, tedy ústavní žalobu, po níž volá část demokratických zákonodárců. Naléhavé výzvy k ústavní žalobě na Trumpa zazněly z demokratického tábora po středečním prvním veřejném vyjádření vyšetřovatele FBI Roberta Muellera, který od května 2017 zkoumal ruský vliv na americké volby a případné maření vyšetřování ze strany prezidenta.

Mueller potvrdil pokusy ruské armádní rozvědky a organizací blízkých Kremlu ovlivnit volby z roku 2016, v nichž Trump vyhrál. Zopakoval zároveň, že prezidenta z maření vyšetřování neobvinil, ale ani ho podezření z tohoto činu nezbavil. Obvinění Trumpa není podle něj na místě, protože podle směrnic ministerstva spravedlnosti nelze prezidenta během jeho funkčního období trestně stíhat.

Mueller ve středu prohlásil, že kdyby během vyšetřování prokázal Trumpovu nevinu, jasně by to uvedl, což se nestalo. Řekl také, že "ústava stanoví jiné procedury než trestní stíhání pro formální obvinění prezidenta, který je v úřadu". Řada demokratů toto konstatování pochopila jako výzvu k impeachmentu, který je jediným způsobem, jak prezidenta USA ústavně zbavit funkce před ukončením mandátu.

Trumpa podobné úvahy pobuřují. Ve čtvrtek novinářům řekl, že si impeachment vůči své osobě nedovede představit. "Je to obrovské pronásledování prezidenta," řekl a dodal, že se žádného trestného činu nedopustil. "Neumím si představit... Je to špinavé, zvrácené a nechutné slovo," prohlásil Trump.

Demokratičtí zákonodárci nejsou v názoru na impeachment jednotní. Předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová varuje, že ústavní žaloba by mohla mít opačný efekt a mohla by zajistit Trumpovi v příštím roce znovuzvolení. Demokraté by podle ní měli postupovat krok za krokem, i když impeachment úplně vyloučit nelze.

"Nic není vyloučeno. Chceme ale počkat na tak pádnou a neprůstřelnou kauzu, že i republikánský Senát pochopí kroky, které činíme," prohlásila poslankyně ve středu.

Procedura impeachmentu předpokládá dvojí hlasování v Kongresu - Sněmovna reprezentantů jako žalující strana musí nadpoloviční většinou schválit obvinění, Senát pak rozhoduje dvoutřetinovou většinou o verdiktu. Zatímco ve sněmovně, kde mají demokraté většinu, může ústavní žaloba prezidenta projít, republikány ovládaný Senát by ji téměř s jistotou odmítl.