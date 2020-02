Internet se baví, jak "Pocahontas" Warrenová zničila Bloomberga

V televizní debatě prezidentských kandidátů za demokratickou stranu v Las Vegas vzbudila nejvíce pozornosti senátorka státu Massachusetts Elizabeth Warrenová. Ta se radikálně opřela do svého rivala Michaela Bloomberga, což na sociálních sítích vyvolalo oslavné i humorné reakce.

"Kandidujeme proti miliardáři, který mluví o ženách jako o tlustých babách a lesbách s koňským obličejem. A nemluvím o Donaldu Trumpovi, mluvím o starostovi Bloombergovi. Demokraté nevyhrají, pokud budeme mít kandidáta, který má historii s utajováním vrácení svých daní, obtěžováním žen a podporováním rasistických politik," pronesla v debatě sedmdesátiletá Warrenová, která měla svůj řečnický pult hned vedle Bloomberga.

Její rázné, nekompromisní útoky proti Bloombergovi, pro něhož to byla první televizní debata, vyvolaly na twitteru nespočet reakcí. Na sociální síti se rychle staly trendem hashtagy jako #WarrenForTheWin nebo #PresidentWarren.

"Warrenová a její křížový výslech Bloomberga vejde do historie," napsala Laura Bassettová, politická publicistka pro magazín GQ. "Od roku 2015 střihám dokumenty o skutečných zločinech a během té doby jsem viděl nespočet ohavných, nemilosrdných vražd. Tahle byla nejchladnokrevnější," zhodnotil televizní střihač Noah Harald.

I have been editing true crime documentaries since 2015 and I've seen countless abominable, ruthless murders. This was the coldest. https://t.co/FwZYsqPrEZ - Noah Harald (@NoahHarald) February 20, 2020

Lidé se bavili zejména přímo na adresu Bloomberga, který nebyl schopen se útokům ze strany senátorky bránit. "Čas na to aktualizovat Bloombergovu stránku na Wikipedii... Datum úmrtí: 19. února 2020. Místo: Debata demokratů. Příčina: Elizabeth Ann Warrenová," konstatoval severoirský herec Adam Best.

Někteří si pak vyhráli s takzvanými memes. "Liz je v plném módu Khaleesi," přirovnal jeden z uživatelů výstup senátorky k postavě ze seriálu Hra o trůny, jejíž draci na proslulý povel "Dracarys" spálili nepřátele na popel. Z popkulturních odkazů uživatelé hojně využívali také obrázky z Jurského parku, potažmo Jurského světa. Momentka, kdy se obrovský vodní dinosaurus vynoří a jedním soustem spolkne svou potravu, odpovídá slovnímu ataku Warrenové na Bloomberga.

Liz is in full blown Khaleesi mode #DemDebate pic.twitter.com/Xihq0Uzsx2 - Sanders/Jokic 2020 (@Kroekdogg) February 20, 2020

Live footage of Elizabeth Warren responding to Mike Bloomberg #DemocraticDebate pic.twitter.com/49uVCu51bO - Randy Rainbow (@RandyRainbow) February 20, 2020

Terčem posměchu se staly i obličejové reakce Bloomberga. Jeden z tweetů si vystřelil z toho, že bývalý starosta New Yorku Warrenové raději vypíše milionový šek za to, aby na něj přestala být zlá. Našly se ale i jiné, hraniční vtipy, které využívaly miliardářovu moc a peníze. "Ten pohled na Bloombergův obličej jenom křičí: ‚Zaplatím si za to, aby tě zabili,'" nebrala si servítky jedna z uživatelek.

The look on Bloomberg's face just SCREAMS "I'm going to pay to have you killed." 😬 #DemDebate #DemocraticDebate pic.twitter.com/fsNFbs0gDl - ✨AshleyJordan235✨ (@BimericanGirl) February 20, 2020

Neposkvrněný záznam

Reakce na twitteru ale netvořily jen vtípky na Bloombergův účet. Řada uživatelů Warrenovou za její výkon v debatě pochválila. "Warrenové důvěřuji. Mít důvěru není pro mě jednoduché, obzvlášť jde-li o politiky. V Elizabeth Warrenovou ale věřím. Je tou správnou kandidátkou pro tohle temné období. Jsem vděčná za to, že kandiduje. Kryjeme ji záda," uvedla americká novinářka a spisovatelka Sarah Kendziorová.

"To, co se mi na Elizabeth Warrenové líbí nejvíc, je, že nikdo nemá nic, s čím by na ni mohl zaútočit. Je to doslova úžasná osoba s neposkvrněným záznamem. Domnívám se, že její nedostatečná podpora jednoduše pramení z prosté, staré misogynie a nedostatku spravedlivého mediálního pokrytí," tweetoval jistý uživatel s přezdívkou werkkrew.

I když mu většina komentujících dávala za pravdu, někteří namítali, že zcela bez škraloupu její politická kariéra není. Minulý rok se omluvila za to, že se v 80. letech zaregistrovala do advokátní komory jako americká indiánka. Podle odpůrců tím chtěla využít takzvané pozitivní diskriminace, kterou někteří vnímají jako zvýhodňování určité etnické nebo rasové menšiny, což však zároveň diskriminuje ostatní skupiny.

Současný prezident USA Donald Trump si z ní kvůli tomu vystřelil a označil ji za Pocahontas. Ona zareagovala doložením DNA testů, jež skutečně potvrdily, že v její krvi je malé procento krve domorodců.