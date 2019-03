Jak zemřel Putinův poradce? ptají se Američané

Americký soud nařídil washingtonskému úřadu soudního lékařství zpřístupnit pitevní zprávu pořízenou po smrti bývalého ruského ministra a prezidentova poradce Michaila Lesina. Zemřel v roce 2015 ve washingtonském hotelu a za příčinu smrti byla označena otrava alkoholem. Nový soudní požadavek by mohl vnést světlo na nejasné okolnosti kolem Lesinovy smrti. Soud nařízení vydal podle úterní zprávy na základě podnětu stanice Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda.

Úřad soudního lékařství soudní pokyn zvažuje. Podle něj by o případném zveřejnění detailů o Lesinově smrti měla rozhodnout rodina.

Policie i lékař se oficiálně shodli, že Lesinovo úmrtí byla nehoda, a příbuzní to veřejně nezpochybnili. Lesin byl na počátku tisíciletí jednou z nejvlivnějších postav v ruských médiích. V letech 1999 až 2004 působil jako ministr tisku, dalších pět let byl poradcem prezidenta Vladimira Putina. Roku 2014 ale náhle z funkce odešel, což znalci poměrů v Moskvě považovali za projev toho, že upadl v nemilost. Když zemřel, bylo mu 57 let. V Moskvě byla zpráva o jeho smrti hlavní událostí, Rusko rychle oznámilo, že příčinou byl infarkt. Soudní lékař v USA však později za příčinu označil zranění utrpěné úderem.

Okolnosti jasné nejsou. Není prý pravděpodobné, aby člověk v tomto věku podlehl zranění, které si v opilosti způsobí pádem. V dokumentaci také chybí kamerové záznamy z několika hodin. Zpráva, již policie k případu zveřejnila, byla značně editovaná.

Lesin se 2. listopadu 2015 zapsal jako host hotelu Four Seasons a od první chvíle začal pít. Potuloval se po chodbách a personál ho několikrát odvedl zpět do pokoje. Objednával si stále další lahve a chodil si pro ně i do baru. Personál ho na pokoji kontroloval. O půl šesté ráno 4. listopadu odjel Lesin v taxi do hotelu Dupont Circle a najal si tam apartmá za 1200 dolarů, jež zaplatil v hotovosti. Vrátil se do původního hotelu, kde ho ráno znovu našli na chodbě jenom ve spodním prádle. Vykázali ho z pokoje, Lesin odjel do Dupont Circle a i tam se personál rozhodl ho kontrolovat. Ve 20.15 upadl v apartmá na zem a v té době ho naposledy viděli živého. Tělo bylo nalezeno následující den v 11.30 při další kontrole. Z bezpečnostní kamery na chodbě zmizel desetihodinový záznam, takže nejsou údaje o tom, zda do pokoje někdo nevešel.

Zeditovaná policejní zpráva a chybějící kamerový záznam daly vzniknout spekulacím o tom, zda Lesin nemohl být zavražděn, protože mohl poskytnout detaily o ruském systému praní peněz. Není ale jasné, proč by americká policie a lékař měli mít zájem skrývat fakta. Server Buzzfeed předloni s odvoláním na neidentifikovaný zdroj informoval, že Federální úřad pro vyšetřování (FBI) se domnívá, že byl Lesin zavražděn. Zemřel v předvečer naplánovaného setkání se zástupci ministerstva spravedlnosti, které prý platilo hotelový účet.