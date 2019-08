Jako v době otroctví: policisté na koních vedli černocha na provazu.

Policie v texaském Galvestonu se veřejně omluvila za své strážníky, kteří projížděli ulicí města na svých koních a vedle sebe vedli za provaz přivázaného černocha. Fotografie připomínající období otroctví se rozšířily na sociálních sítích. Informovaly o tom servery The Guardian a The Telegraph.

Zatčeným za nezákonné vniknutí na pozemek byl 43letý Donald Neely, který měl ruce svázané tlustým modrým provazem za svými zády. Opačný konec provazu držel jeden z policistů sedících na koni, zatímco Neelyho vedli městem na policejní stanici.

Metodika policistů se ale obyvatelům Galvestonu nelíbila a dali to na sociálních sítích jasně najevo. Mezi kritiky byla také švagrová zadrženého Christin Neelyová, která se k tomu vyjádřila na svém facebooku. Prohlásila, že Neely je duševně nemocný bezdomovec trpící bipolární poruchou a že rodina má často problém ho vyhledat a spojit se s ním.

"Představte si, že si procházíte facebook a náhle uvidíte svého příbuzného, jak je dvěma strážníky na koni eskortován pěšky do vězení, zatímco má ruce svázané provazem. V roce 2019?" uvedla. "Jsem zděšená. To, jak s ním zacházeli, bylo nechutné. Rodina je naštvaná a uražená," komentovala Neelyho právnička Melissa Morrisová.

Policie se nakonec omluvila. "Rozumíme negativnímu vnímání této akce a věříme, že je nejlepší bude, když tento způsob zadržení přestaneme používat. I když je tato technika využívání koní k přepravě zadržené osoby v některých scénářích považována za nejlepší postup, například při kontrole davu, tak v tomhle případě nebyla využita správně," sdělilo ve svém prohlášení policejní oddělení.

"Nebyl to zákeřný úmysl"

Osobně se také omluvil šerif Galvestonské policie Vernon Hale. "Především se musím omluvit panu Neelymu za jeho zbytečné ztrapnění. Ačkoliv se jedná o trénovanou techniku, domnívám se, že naši strážnici udělali v tomhle případě špatný úsudek a mohli na místě činu počkat na převoz," řekl. Zároveň ale dodal, že ze strany strážníků nešlo o zákeřný úmysl a problematičnost Neelyho už znali z předchozích případů. Jestli budou nějakým způsobem potrestáni, není jasné.

K případu se vyjádřila také organizace hájící občanská práva Afroameričanů (NAACP). "Tohle je rok 2019 a ne 1819. Jsem rád, že se šerif Vernon Hale omluvil a naznačil, že šlo o špatný úsudek, ale rovněž to ukazuje na to, jak špatně jsou policisté cvičeni. I přesto, že šerif naznačil, že by se technika měla přestat využívat, tak adekvátně nevyřešil nedostatek respektu, který policisté v tomhle případě prokázali," řekl James Douglas, prezident houstonské oblasti organizace NAACP.