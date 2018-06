"Je mi to fuk, a vám?" Trumpová pobouřila při cestě za migranty

První dáma Spojených států Melania Trumpová vyvolala kritiku volbou oblečení, v němž ve čtvrtek odcestovala na návštěvu texaského centra, kde jsou internovány děti odebrané přistěhovalcům bez dokladů. Na zádech její khaki bundy byl bílý nápis: "Je mi to úplně jedno, a vám?" Podle mluvčí manželky amerického prezidenta Donalda Trumpa nebyl ve volbě oblečení první dámy žádný skrytý význam.

Bývalá modelka Trumpová měla podle fotografií parku s kapucí za 39 dolarů z oděvního řetězce Zara na sobě, když na letecké základně Andrews nastupovala do letadla mířícího do pohraničního detenčního centra v McAllenu ve státě Texas. Ve stejné bundě byla Trumpová viděna i při návratu do Washingtonu ve středu večer.

Nápis "I really don't care, do u?" způsobil rozruch na sociálních sítích. Prezident Trump později na Twitteru napsal, že nápis "odkazuje na média, která šíří falešné zprávy".

"Nebyl v tom žádný skrytý význam. Doufám, že po dnešní návštěvě (Trumpové) v Texasu se média nezaměří na její šatník," uvedla mluvčí první dámy Stephanie Grishamová.

Trumpová navštívila detenční centrum pro děti v Texasu den poté, co její manžel pod tlakem domácí i zahraničí kritiky podepsal dekret, jímž ukončil spornou praxi rozdělování rodin migrantů, kteří do USA přicházejí nelegálně.

Trump nařídil úřadům, aby začaly vracet děti odebrané migrantům bez dokladů. Na dospělé migranty je po jejich zadržení uvalena vazba, jejich děti pak úřady až dosud nuceně umísťovaly do internátní péče. Takto bylo od května odděleno od rodičů na 2300 dětí.

Melania se do migrační krize vložila před několika dny, kdy prohlásila, že násilné rozdělování rodin vidí velmi nerada. Agentura Reuters poznamenala, že názor první dámy přispěl k Trumpovu rozhodnutí s kritizovanou praxí skončit.

V McAllenu se Trumpová sešla se zaměstnanci střediska, kde pobývá více než 50 dětí a mladistvých ve věku od 12 do 17 let. Šest z nich bylo odděleno od rodičů při překračování hranice, sdělily úřady novinářům. Trumpová si rovněž prohlédla školní třídu v centru a hovořila s asi 20 žáky. Během návštěvy centra na sobě parku s nápisem neměla, napsala agentura Reuters.