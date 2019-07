Kábul chce vysvětlit Trumpův výrok o vymazání Afghánistánu z mapy

Americký prezident Donald Trump v pondělí prohlásil, že vleklou válku v Afghánistánu by mohl ukončit do týdne tím, že by tuto středoasijskou zemi vymazal z mapy. Poznámky o vyhlazení Afghánistánu ale vyvolaly nelibost v Kábulu, která nyní žádá Bílý dům o vysvětlení, napsala agentura Reuters.

Kontroverzních výroků se Trump dopustil na jednání s pákistánským premiérem Imranem Chánem, kterého přijal v Bílém domě. S Chánem hovořil mimo jiné také o hledání cesty k ukončení afghánské války. Podle pákistánského premiéra vede k míru v Afghánistánu jen jediná cesta, a to mírové jednání s Tálibánem, které je na dobré cestě.

"Pákistán nám pomůže se z toho vyhrabat," řekl Trump o konfliktu. "Jsme jako policisté, nebojujeme tam ve válce. Kdybychom chtěli v Afghánistánu válčit a vyhrát to, tak bych tu válku vyhrál do týdne. Nechci ale zabít deset milionů lidí. Afghánistán by mohl být vymazán z povrchu planety. Touhle cestou jít nechci," uvedl o možném radikálním tažení proti zemi s 35 miliony obyvatel.

Afghánské vládě se ale Trumpova slova nelíbí, proto požádala o vysvětlení. "Afghánský národ nikdy nedovolil a ani nedovolí žádné cizí mocnosti určovat jeho osud," uvedl v prohlášení úřad afghánského prezidenta Ašrafa Ghaního.

Spojené státy v čele mezinárodní koalice vojensky zakročily v Afghánistánu v roce 2001, kdy svrhly radikální islámské hnutí Tálibán, které si ale stále zachovává značný vliv. V bojích od té doby padlo na 2400 amerických vojáků. V Afghánistánu nyní působí asi dvacet tisíc zahraničních vojáků včetně českých. Většina z nich jsou Američané. Podílejí se hlavně na výcviku místních ozbrojených sil. Někteří Američané jsou ale nasazováni i do protiteroristických operací.