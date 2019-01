Kanada přijme až milion migrantů, potřebuje je k rozkvětu

Kanada plánuje v následujících třech letech přijmout přes milion přistěhovalců. Oznámil to parlament ve své výroční zprávě o imigraci s tím, že příliv nových obyvatel zemi po ekonomické stránce pomůže. Zprávu přinesly servery CNN a Business Insider.

Kanada přivítala v roce 2017 přes 286 tisíc přistěhovalců. Statistiky za loňský rok sice ještě nejsou dostupné, ale odhady ukazují na číslo kolem 350 tisíc.

A Ahmed Hussen, kanadský ministr pro přistěhovalectví, uprchlíky a občanství, nyní navrhl, aby země v letech 2019 až 2021 přijala postupně až 1,08 milionu nových obyvatel. V roce 2019 by to mělo být kolem 360 tisíc, v následujících letech by se ještě číslo mělo o něco zvýšit.

"Díky velké části nově příchozích, které jsme v průběhu naší historie u nás přivítali, se z Kanady stala silná a životaschopná země, kterou si každý užíváme," citoval CNN Hussena.

"Imigranti a jejich potomci měli nesmírný přínos pro Kanadu a náš budoucí úspěch závisí na tom, že je budeme i nadále vítat a úspěšně integrovat do naší společnosti," zdůraznil ministr, který sám do země přišel ze Somálska.

Pomáhají růstu ekonomiky

Výroční zpráva parlamentu konkrétně objasňuje důvody plánovaného přílivu přistěhovalců. Kanada nové lidi potřebuje, jelikož její populace stárne, přistěhovalci jsou navíc potřební k zachování růstu ekonomiky země.

"Rostoucí úroveň přistěhovalectví, zejména v ekonomické třídě, nám umožní udržet pracovní sílu, podpořit růst ekonomiky a podnítit snahy k inovacím. S ohledem na stárnoucí populaci a nízkou míru porodnosti, hraje přistěhovalectví důležitou roli v zajištění toho, aby populace a pracovní síla v Kanadě i nadále rostly," píše se ve zprávě.

Ta dále uvádí, že momentálně každý pátý kanadský občan se narodil v jiném státě, přičemž od roku 1990 přivítala země javorového listu až šest milionů přistěhovalců.

Tento pozitivní náhled na imigraci ze strany Kanady přichází v době, kdy naopak mnoho západních států včetně USA zavádí přísnější podmínky ve své přistěhovalecké politice.

Kanada se také jako jedna z mála zemí zavázala k poskytnout pomoci uprchlíkům. Ministerstvo přislíbilo částku 5,6 milionu dolarů v rámci globální pomoci při přesídlování uprchlíků.