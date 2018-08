Kanadským městem Fredericton zní střelba, nejméně čtyři mrtví

Nejméně čtyři lidé zahynuli při střelbě ve východokanadském městě Frederictonu. Oznámila to místní policie. Policisté byli přivoláni na místo po sedmé hodině ranní místního času (12.00 SELČ) a vzápětí vyzvali občany, aby se místu vyhnuli a zamkli se doma. Okolnosti střelby zatím nejsou jasné a kolem 14.00 SELČ policejní zásah údajně stále pokračoval.

"V tuto chvíli můžeme potvrdit několik mrtvých. Incident stále pokračuje. Poskytneme více informací, jakmile je budeme mít. Prosíme, abyste se nadále vyhýbali oblasti Brookside Drive," stálo v policejním tweetu. V dalším vzkazu policie požádala, aby lidé přestali používat přímé policejní číslo, protože linka je zahlcená, a aby se obraceli na pohotovostní číslo 911. Na prvních fotografiích je vidět policejní a zásahová vozidla na místě incidentu.

Fredericton Police are responding Brookside Drive area. The public is asked to avoid the area and stay in their homes with doors locked at this time for their safety.