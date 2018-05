"Zombie" droga zasáhla Kolumbii, tělo se po jejím užití rozpadá

Kolumbie bývá obvykle spojována s nelegální produkcí kokainu, který odtud proudí do zbytku světa. V posledních letech se ale naopak do Kolumbie začala dostávat velmi nebezpečná droga původem z Ruska. Její šíření podporují bezskrupulózní dealeři, kteří prodávají dávku v přepočtu za zhruba 30 korun - i s injekční stříkačkou, napsal britský list The Sun.

Tato droga se jmenuje krokodil - krokodýl - a je to podomácku vařený halucinogenní opiát, který je až desetkrát silnější než heroin, a přitom podstatně levnější. Jméno dostal podle způsobu, jakým se po aplikaci začne uživateli rozkládat, zelenat a šupinovatět kůže.

To je důvod, proč se mu říká také "kanibalská" nebo "zombie" droga. Uživatelé po aplikaci tohoto nitrožilního narkotika vypadají jako chodící mrtví.

Ironií osudu je, že jejich počet prudce roste například ve městě Medellín, které je více než jako správní středisko departementu Antioquia známé coby někdejší působiště zabitého kolumbijského narkobarona Pabla Escobara.

Podle vyšetřování, které provedlo místní Konzultační středisko pro městské konflikty, nabízejí dealeři drogu především mladým lidem a také dětem na ulicích tohoto historického města. Krokodil propagují pod heslem "la heroína de los pobres" - tedy heroin pro chudé.

Podle kolumbijského ministerstva spravedlnosti se zatím zdá, že droga se do země "jen" pašuje. Neexistují důkazy, že by se v zemi vyráběla, protože se nenašly žádné laboratoře či varny specializující se na drogu krokodil.

V Rusku se tato náhražka heroinu začala šířit jako požár po přelomu tisíciletí a smrtícího vrcholu dosáhla v roce 2013. V místě vpichu po aplikaci praskají cévy, kůže zezelená, začnou se na ní tvořit šupiny a kůže i tkáň začne odumírat a odpadávat.

Ruský odborník na narkotika a psycholog Sergej Agalakov tehdy řekl: "Z člověka se stane zombie. Tělo mu hnije a hnilobný puch je z něj cítit na několik kroků."

Látka s lékařským označením desomorfin se v Rusku prudce rozšířila, protože ji lze připravit z volně prodejných léků na bolest. Ty se pak vaří mimo jiné s ředidlem na barvu, kyselinou chlorovodíkovou či červeným fosforem oškrábaným ze škrtátek krabiček se zápalkami.

Výslednou lepkavou, toxickou hmotu karamelově hnědé barvy si poté narkomani vpravují do žil - s děsivými následky.