Ke kontroverzní návštěvě z Ruska na půdě NASA

Americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) po kritice členů Kongresu odložil únorovou cestu šéfa ruské kosmické agentury Roskosmos Dmitrije Rogozina do USA. Roskosmos nyní očekává oficiální vysvětlení, napsala v sobotu agentura TASS. Rogozina, který je od roku 2014 na americkém sankčním seznamu, pozval k návštěvě jeho protějšek z NASA Jim Bridenstine.

"NASA informoval ruskou kosmickou agenturu Roskomos, že (Rogozinova návštěva) aktuálně plánovaná na únor 2019, musí být odložena," uvedla v pátek mluvčí NASA Megan Powersová. Dodala, že nový termín cesty do USA stanoven nebyl.

Roskomos chce nyní vysvětlit, proč byla odložena Rogozinova cesta, kterou na pozvání NASA splácí Bridenstineovu návštěvu Ruska v říjnu 2018. V USA chtěl navštívit nejen centrálu NASA, ale také promluvit na houstonské univerzitě.

Americký server Politico připomněl, že Rogozina, dřívějšího místopředsedu ruské vlády, považují jeho oponenti za ultranacionalistu a rasistu, protiamerického fanatika a homofoba. Na sankční seznam USA byl Rogozin zařazen za aktivní přípravu a podporu okupace ukrajinského Krymu. Spojené státy podle sankčních pravidel navštívit nesmí. Bridestine ale už loni v říjnu ruským novinářům sdělil, že pro ruského hosta vyjednal dočasné uvolnění sankčního režimu.

To se ale nelíbí mnohým americkým zákonodárcům z řad demokratů i republikánů. Vlivný demokratický senátor Mark Warner prohlásil, že příjezd Rogozina by "vydal absolutně špatný signál" o režimu protiruských sankcí. Podle bývalé náměstkyně ministra obrany USA Evelyn Farkasové je návštěva "krajně nevhodná vzhledem k tomu, kdo Rogozin je a že je na sankčním seznamu".

Washington pozastavil sankce proti ruským činitelům zatím jen jednou. Stalo se to loni v lednu, kdy USA navštívila tříčlenná delegace pracovníků ruských tajných služeb. Jejím vedoucím byl šéf zahraniční rozvědky SVR Sergej Naryškin, který je na sankčním seznamu. Už tehdy cesta vyvolala spory, které Bílý dům odmítal s poukazem na potřebu mezinárodní spolupráce v boji s teroristy.

