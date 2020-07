Knihy Trumpovy neteře se prodalo téměř milion výtisků za den.

Ve Spojených státech se za jediný den prodalo téměř milion výtisků knihy Mary Trumpové, neteře prezidenta Donalda Trumpa. Kniha kriticky pojednává o prezidentově rodinném prostředí a o tom, jaký mělo vliv na jeho dnešní povahu. Vydání knihy se snažil u soudů neúspěšně zabránit Trumpův bratr Robert, poznamenal britský server The Guardian.

Knihy Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man (Příliš mnoho a nikdy dost: Jak moje rodina stvořila nejnebezpečnějšího muže světa) se prodalo 950 tisíc exemplářů včetně předprodeje, e-knih a audioknih. Pro newyorský nakladatelský dům Simon & Schuster jde o rekordní počet, i když v minulosti vydával i další kriticky laděné knihy o americkém prezidentovi.

Kniha Mary Trumpové vystřídala na prvním místě žebříčku prodejnosti portálu Amazon knihu někdejšího Trumpova poradce Johna Boltona. Ta vyšla ke konci června a rovněž ji vydalo nakladatelství Simon & Schuster.

Mary Trumpová líčí prezidentova otce Freda jako sociopatického tyrana, který ve všech ve svém okolí potlačoval laskavost a empatii, což se podle autorky následně podepsalo i na povaze nynějšího amerického prezidenta.

Trumpová tento týden v souvislosti s vydáním knihy poskytla řadu rozhovorů, v nichž svého strýce nadále kritizovala. V interview s listem The Washington Post řekla, že je Trump "očividně rasista" a dodala, že rasismus a antisemitismus je v jeho rodině předvídatelnou reakcí.

"Když jsem vyrůstala, bylo tak trochu normální slyšet je používat slovo na 'n' nebo používat antisemitské výrazy," řekla listu Trumpová s odvoláním na slovo nigger (negr). To se považuje v USA za výrazně hanlivé označení černochů, protože odkazuje na období otrokářství.

Jedovatý rasista, popisuje Trumpová strýce

Ve čtvrtečním rozhovoru se pak novinářka Trumpové zeptala, zda někdy slyšela Trumpa používat rasistické výrazy. "Samozřejmě že slyšela. A nemyslím si, že by to kohokoliv mohlo překvapit, vzhledem k tomu, jakým je dnes jedovatým rasistou," odpověděla autorka nového bestselleru. V dalším rozhovoru na stanici ABC uvedla, že by měl Trump rezignovat, protože podle ní není schopen vykonávat svůj úřad.

V minulosti vyšlo o Trumpovi už několik kritických knih, většina z nich přitom pojednávala o jeho počínání v křesle nejmocnějšího muže světa či o údajném chaosu v Bílém domě. Kniha Mary Trumpové je první, která se týká jeho rodinného zázemí. V polovině června vyšla rovněž kniha reportérky The Washington Post Mary Jordanové o první dámě Melanii Trumpové.