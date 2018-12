Konec e-cigaret v samoobsluze, město bojuje proti návyku mladistvých

Město Somerville v americkém státě Massachusetts podniklo jako první v zemi kroky proti užívání e-cigaret mladistvými. Stát vydal nový zákon, podle nějž začne od 31. prosince platit nařízení, které posouvá věk pro zakoupení e-cigarety z 18 na 21 let. Samotné Somerville ale zašlo ještě dál, když městská rada zavedla zákaz jejich prodeje pro samoobslužné prodejny: od 1. dubna 2019 nebudou moci podobné produkty už vůbec prodávat. Informoval o tom server CNN.

Napříč celými Spojenými státy se v posledních letech vzrostl trend, kdy si mládež nakupuje e-cigarety právě v těchto obchodech, do nichž mají snadný přístup.

"Tyto produkty jsou nestydatě nabízeny mladistvým, kteří se stali největší skupinou uživatelů, aniž plně chápou zdravotní rizika jejich užívání, a proto jsme se rozhodli dát na veřejné zdravotnictví, které volá po významných intervencích, a tento nešvar ukončíme," uvedl k zákazu starosta Somerville Joseph Curtatone ve svém prohlášení.

Podle národního průzkumu ohledně užívání tabáku u mladistvých nastal v USA mezi lety 2017 a 2018 obrovský skok. Výsledky ukazují na to, že e-cigarety pravidelně kouří více něž 3,6 milionu teenagerů, což je oproti minulému roku skok o půldruhého milionu. Užívání mezi studenty středních škol vzrostlo dokonce o 78 procent.

"Stále věříme tomu, že nehořlavé formy nikotinu, jako jsou e-cigarety, mohou být pro dospělé kuřáky méně škodlivou alternativou. Ale jak už jsme řekli dříve, nedovolíme, aby se tenhle způsob užívání nikotinu stal návykovým také u nové generace dospívajících a dětí," prohlásil po listopadových výsledcích průzkumu doktor Scott Gottlieb z národního Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv.

Restrikce i v jiných státech

Proti e-cigaretám ale bojují i jinde. Například v červnu zakázalo San Francisco prodej ochucených tabáků včetně mentolových cigaret. Prodejci nabízeli do e-cigaret příchutě jako zelené jablko nebo žvýkačka, což kritici označovali jako jasné cílení na mládež.

Již šest států zavedlo věkovou hranici 21 let pro prodej e-cigaret. Mezi ně patří Havaj, Kalifornie, New Jersey, Oregon, Maine a za pár dní právě také Massachusetts. Osmdesátitisícové město Somerville je však zcela první, kdo zavedl ještě přísnější restrikce, když samoobslužným obchodům prodej zcela zakázal.

Za to sklidilo město chválu od viceprezidenta neziskové organizace Campaign for Tobacco-Free Kids Vince Willmorea. "To, co Somerville udělalo, je přesně ten druh akce, kterou musíme v rámci veřejného zdraví podniknout. Je to dobrý příklad, který ukazuje, co musí udělat i zbytek společnosti," prohlásil viceprezident organizace.