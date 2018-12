Konečně smí za umírajícím malým synem. Jemence povolili přicestovat do USA

Jemenská matka, která bojovala za právo vidět svého umírajícího malého syna, dorazila v noci na čtvrtek do Kalifornie. Stalo se tak poté, co americké úřady zrušily zákaz cestování, který pro ni předtím platil. Trumpova administrativa zavedla již dříve protiimigrační opatření a Šajma Svílahová jako Jemenka, i když žijící v Egyptě, měla zákaz do USA vstoupit. O případu informovala britská BBC.

Otec a syn mají americké občanství, matka jen jemenské. Když bylo chlapci osm měsíců, utekli před válkou v Jemenu do Egypta. U nyní dvouletého Abdalláha lékaři odhalili onemocnění mozku, které ovlivňuje jeho schopnost dýchat. Když se jeho stav zhoršil, otec ho letos v říjnu odvezl kvůli léčbě do Spojených států. Tamní zdravotníci ale konstatovali, že nemoc není možné zvrátit a že chlapec umírá. Jeho matka se od té doby snažila dostat za ním do USA, ale neúspěšně.

Svílahová přicestovala do San Franciska ve středu pozdě večer místního času a hned na letišti ji přivítaly desítky lidí, kterým její příběh nebyl lhostejný. Z letiště měla zamířit do dětské nemocnice, kde leží její syn. Jak Abdalláhův otec uvedl, nyní se budou moci společně s manželkou "se synem důstojně rozloučit".

Americké ministerstvo zahraničí udělilo Svílahové povolení přicestovat do země v úterý ráno, oznámila muslimská Rada pro americko-islámské vztahy (CAIR). Úřady byly předtím zaplaveny tisícovkami e-mailů i dopisů od členů Kongresu, kteří se za udělení povolení přimlouvali. "Ulevilo se nám, že matka bude moci naposledy políbit svého syna," okomentoval rozhodnutí úřadů advokát Saad Sweilem z organizace CAIR, který rodině pomáhal. "Veřejná podpora této rodiny byla neuvěřitelná," dodal.

