Konflikt s Čínou je vyhnutelný, věří ministr zahraničí Pompeo

Americký ministr zahraničí Mike Pompeo vyjádřil optimismus ohledně dosažení dobrého výsledku v nadcházejících obchodních rozhovorech s Čínou. Ve videopřenosu adresovaném delegátům Světového ekonomického fóra ve švýcarském Davosu rovněž uvedl, že Spojené státy a Čína mohou společně vzkvétat a prosperovat, pokud Peking přijme principy spravedlivého a otevřeného obchodu a ochrany duševního vlastnictví.

Spojené státy a Čína spolu po velkou část loňského roku vedly obchodní válku, v jejímž rámci na sebe vzájemně uvalovaly cla. Začátkem prosince se Washington a Peking domluvily na devadesátidenním obchodním příměří s tím, že během této doby se budou snažit vyjednat obchodní dohodu a vyhnou se zavádění dalších cel.

"Existují tací, kteří říkají, že supervelmocenský konflikt mezi našimi zeměmi je nevyhnutelný. Já to tak nevidím," uvedl Pompeo.

Čínská delegace by koncem ledna měla dorazit na další kolo obchodních rozhovorů do Washingtonu. "Vidím to optimisticky, že je dobře přijmeme a že na těchto rozhovorech dosáhneme dobrého výsledku," uvedl Pompeo.