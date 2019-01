Kouřová hora opět soptila, z kráteru se valil kouř a kamení

Pověstný mexický vulkán Popocatépetl (v překladu kouřová hora) opět zasoptil. Podle sdělení koordinačního úřadu prevence proti katastrofám státu Puebla v noci na středu a ráno z kráteru létalo žhavé kamení a k nebi začal stoupat hustý dým s popelem.

Sopka leží zhruba 70 kilometrů jihovýchodně od hlavního města Mexika. Úřad již vydal varování s doporučením, aby se lidé od sopky drželi v bezpečné vzdálenosti minimálně 12 kilometrů.

Žhnoucí kamení chrlené z kráteru dopadalo podle médií až do vzdálenosti zhruba půldruhého kilometru. Sopečný popel, který vystoupal až do výšky přibližně dvou kilometrů, už také zaprášil města ležící jihovýchodním směrem od vulkánu.

V oblasti do vzdálenosti 100 kilometrů od Popocatépetlu, který je s výškou 5426 metrů druhým nejvyšším vrcholem Mexika, žije kolem 25 milionů lidí. Sopka o sobě dává pravidelně vědět od roku 1994.

An explosion at Mexico's Popocatepetl volcano lit up the sky last night! pic.twitter.com/dnHq6hG3ex