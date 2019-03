Krize v Kanadě se prohlubuje, vládu opustila další členka

Vláda kanadského premiéra Justina Trudeaua se potýká se stále hlubší krizí. Kvůli jeho údajné snaze ovlivňovat vyšetřování korupce obří firmy SNC-Lavalin opustila v pondělí kabinet další ministryně a premiérova blízká spolupracovnice. Svůj odchod zdůvodnila ztrátou důvěry v přístup vlády. Premiér Trudeau, jehož popularita v posledních týdnech klesá, pochybení v případu odmítá, uvedla stanice BBC.

Ministryně odpovědná za vládní účty Jane Philipottová oznámila svou rezignaci dopisem, v němž dala najevo "vážné obavy" z "důkazů o snahách politiků a úředníků vyvíjet tlak na bývalou ministryni spravedlnosti, aby ovlivnila případ", v němž figuruje SNC-Lavalin. V této situaci byla pro ní další účast ve vládě neúnosná, dodala.

Trudeau reagoval slovy, že je mu jejího odchodu líto, nicméně jej chápe.

Skandál se týká strojírenské a stavební společnosti SNC-Lavalin Group Inc., kterou úřady vyšetřovaly kvůli podezření z úplatků při získávání zakázek v Libyi. Zmíněná exministryně Jody Wilsonová-Raybouldová vládu opustila už v únoru a uvedla, že čelila tlaku, aby firma neskončila před soudem. Hovořil s ní prý o tom i sám premiér.

Kromě dvojice ministryň již kvůli aféře opustil Trudeaua i jeho přední poradce Gerald Butts. Konzervativní opozice vyzvala liberálního premiéra, aby v souvislosti s rozrůstajícím se problémem rezignoval.

V Kanadě se letos v říjnu budou konat parlamentní volby a průzkumy naznačují, že dosud populární Trudeau by mohl na aféru doplatit.

Premiér trvá na tom, že všechny rozhovory, které s bývalou ministryní spravedlnosti vedl, byly v rámci zákona. Obával se prý toho, že pokud by firma šla k soudu, byly by v ohrožení tisíce pracovních míst Kanaďanů.

