Kudy z patu? Pelosiová si chce osobně pohovořit s Trumpem

Nancy Pelosiová, předsedkyně Sněmovny reprezentantů a hlavní mluvčí demokratické opozice ve sporu s Bílým domem, nabízí prezidentu Donaldu Trumpovi osobní setkání "v jakémkoli termínu". Prohlásila to na tiskové konferenci ve Washingtonu. Chce touto cestou skoncovat s rozpočtovou krizí vlády, která trvá druhý měsíc a v pátek připraví 800 tisíc státních zaměstnanců už o druhou výplatu.

Demokraté nedojednávají žádné nabídky v ústraní, zdůvodnila osmasedmdesátiletá kalifornská poslankyně svůj návrh. Její spor s prezidentem se podle hodnocení mnohých komentátorů dostal do bezmála osobní roviny, když Pelosiová veřejně zakázala Trumpovi vstup do Kongresu, kde by měl příští týden přednést poselství o stavu unie. Prezident se rozhodl projev odložit.

Oba politiky hluboce rozděluje názor na zajištění jižních amerických hranic. Trump na twitteru zopakoval, že na stavbě zdi oddělující území USA a Mexika nadále trvá. "Bez zdi to prostě nepůjde... Naše země má šanci výrazně omezit zločinnost, pašování lidí, gangy a drogy. Mělo se to stát už dávno. Nevzdáme to!" napsal prezident.

Pelosiová a její spolustraníci podle médií připravují návrh, který by měl Trumpa uspokojit aspoň co do výše investic na zajištění bezpečnosti hranic. Demokraté jsou prý ochotni dát prezidentovi požadovaných 5,7 miliardy dolarů (téměř 130 miliard korun), což je víc než čtyřnásobek sumy 1,3 miliardy, o níž dosud hovořili.

Zeď ale stavět nechtějí, protože by podle nich byla neúčinná. Hovoří se podle listu The Washington Post o projektu "chytré zdi", tedy o instalování elektronických monitorovacích systémů. Stavbu betonové ohrady demokraté považují za nápad vhodný nanejvýš "do středověku".

Trump se už se zástupci demokratů v Bílém domě sešel, ale jednání svolané počátkem ledna kromě prohloubení roztržky nic nepřineslo. Diskuse byla tehdy podle Pelosiové "hádavá" a Trump ji nazlobeně opustil.