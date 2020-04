KVÍZ: Jak dobře znáte historii americké občanské války?

Více než sto let potom, co si Spojené státy americké vybojovaly na Velké Británii nezávislost, otřásla zemí občanská válka. Střetl se Jih se Severem. Průmyslově se rozvíjející státy Unie proti jižanským plantážníkům. Svoboda proti otroctví. Bohatší a vyspělejší Sever nakonec vyhrál a prezident Abraham Lincoln definitivně zrušil otroctví. Dnes je to 159 let ode dne, kdy oficiálně vyhlásil válku, během níž zemřelo přes 600 tisíc vojáků. Vyznáte se v této významné historické etapě USA?

Americká občanská válka oficiálně započala 15. dubna 1861. Jak dlouhé trvání měla? Sedm let.

Čtyři roky.

Dva roky.

Kolik států během války tvořila Konfederace, která bojovala proti státům Unie? 15.

11.

8.

Za vznikem Konfederace stálo zvolení Abrahama Lincolna prezidentem USA. Který stát se jako první odštěpil od Unie a vyhlásil svou nezávislost? Tennessee.

Virginie.

Jižní Karolína.



