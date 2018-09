Let z Dubaje do New Yorku je v karanténě, cestujícím je zle

Zhruba stovka cestujících linkového letu z Dubaje do New Yorku ve středu pocítila nevolnost, kvůli čemuž byl letoun společnosti Emirates na newyorském Kennedyho letišti odstaven mimo příletový terminál. Informují o tom americká média, podle nichž letadlo nyní prohlížejí policisté a lékaři. Podle televize CBS se nejmenovaní představitelé aerolinek domnívají, že se cestující přiotrávili závadným jídlem.

Airbus A380 z Dubaje přistál krátce po deváté ráno (tři hodiny odpoledne středoevropského času) v New Yorku s pěti sty lidmi na palubě. Přibližně pětina z nich si stěžovala na nevolnost, dispečeři proto nařídili letounu přejet na odstavnou plochu a nepovolilo nikomu vystoupit do příletové haly.

Podle zdrojů amerických médií patrně incident nijak nesouvisí s kriminální či teroristickou činností.

CDC officials are on the scene after a flight originating from Dubai landed at New York's JFK Airport with dozens of passengers reported feeling ill https://t.co/aJQT3VrHWe pic.twitter.com/wflZ2qVr6S