Letenky za dolar pro migranty bez dokladů

Migranti bez dokladů mohou od jedné letecké společnosti v Mexiku získat zpáteční letenku do vlasti ve Střední Americe za jeden dolar (23 korun). Lidem z Kostariky, Salvadoru a Guatemaly, kteří nemají platné doklady tak chce "usnadnit návrat domů". Uvedla to agentura AFP. Mexiko čelí vlně migrantů, kteří se přes jeho území pokoušejí dostat do Spojených států.

Program s názvem Slučování rodin představila ve čtvrtek nízkonákladová letecká společnost Volaris. Až do 30. června nabízí migrantům, kteří do Mexika přišli nelegálně, odlety z letišť Tijuana a Ciudad Juárez poblíž hranic s USA, z druhého největšího města Guadalajary a z hlavního města Mexika.

Zájemci ale musejí být ochotni spokojit se "s prvním místem, které se uvolní". V ceně nejsou zahrnuty letištní taxy, které se podle AFP na letišti v metropoli Mexiku mohou u mezinárodních letů vyšplhat až na 45 dolarů (zhruba 1000 korun). Dospělí budou požádáni o doklad totožnosti, nezletilí pak budou předkládat cestovní pas nebo rodný list.

Přiliv migrantů do Mexika se zvýšil poté, co se loni 1. prosince ujal funkce nový levicový prezident Andrés Manuel López Obrador, který oznámil zmírnění migrační politiky. Pro příchozí je Mexiko jen přestupní stanicí na cestě do jejich konečného cíle, kterým je severní soused této latinskoamerické země.

Počty těch, jimž se podařilo nelegálně dostat do Spojených států, dosahují rekordních čísel a zhoršují napětí mezi Mexikem a Washingtonem. Mexiko v reakci na hrozbu ze strany amerického prezidenta Donalda Trumpa, že uvalí cla na jeho zboží, uzavřelo s USA dohodu. Na jejím základě zesílilo kontroly na své jižní hranici a výrazně zvýšilo počet zatčených a deportovaných migrantů.