Lidé jedí odpadky, ukazoval Madurovi reportér. Byl zadržen

Venezuelské úřady na několik hodin zadržely štáb moderátora americké televize Univision Jorgea Ramose. Stalo se to během rozhovoru s autoritářským vůdcem Nicolásem Madurem. Ramos agentuře Reuters řekl, že problém nastal, když Madurovi položil nepříjemné dotazy, a že po výslechu úřady nařídily jeho štábu deportaci ze země. Podle ministra informací jsou v zemi novináři vítáni, vláda však nepodporuje "lacinou show".

Televize Univision o zadržení štábu informovala v pondělí večer místního času. Sdělila také, že úřady zabavily novinářům vybavení.

Ramos poté řekl, že důvodem incidentu byly otázky, které se Madurovi nelíbily. Týkaly se "nedostatku demokracie ve Venezuele, mučení, politických vězňů a humanitární krize".

Moderátor mu rovněž ukázal video ve svém mobilu, na kterém Venezuelané jedí odpadky. Chtěl mu tak dokázat, že obyvatelé země čelí humanitární krizi, což Maduro popírá.

"Řekl jsem Nicolási Madurovi, že miliony Venezuelanů a spousta vlád celého světa jej nepovažuje za legitimního prezidenta, ale za diktátora," prohlásil novinář ve vysílání své televize.

Dodal, že po rozhovoru byl na několik minut zavřen v izolované temné místnosti a stejný osud potkal i viceprezidentku společnosti Univision Maríi Martínezovou. I s celým štábem by měli býti deportováni v úterý.

UPDATE: Reporter Jorge Ramos and Univision team released after being detained by Venezuelan government https://t.co/R4WwPoO5Ax

Univision anchor Jorge Ramos and members of his team were detained in Venezuela by socialist dictator Nicolas Maduro during an interview in which Maduro became upset after he was shown video of people picking through trash for food. H/T: @Enrique_Acevedo pic.twitter.com/feKux3FhrD