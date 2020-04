Lobby žaluje New York, jenž kvůli pandemii zastavil prodej zbraní

Mocná americká lobbistická organizace Národní asociace držitelů zbraní (NRA) podala žalobu na guvernéra státu New York Andrewa Cuoma a místní úřady za to, že kvůli šíření koronaviru uzavřeli obchody se zbraněmi. Nezahrnuli je totiž do kategorie nezbytných služeb, na které se nevztahuje nařízení o omezení provozu. Podle NRA tím však místním obyvatelům znemožnili požívat práv plynoucích z druhého dodatku americké ústavy, který garantuje právo na držení zbraní, informoval zpravodajský server televize CNN. Obžalovaní se k záležitosti zatím nevyjádřili.

"Uzavřením obchodů s federální licencí žalovaná strana znemožnila jediný způsob, jak si legálně pořídit střelnou zbraň ve státě (New York)," píše se v žalobě. "V důsledku přehnaného zásahu vlády nemá většina Newyorčanů k dispozici žádný legální způsob, jak využít ústavou daného práva na koupi zbraní a střeliva," pokračuje.

Federální vláda označila prodejce zbraní a nábojů za nezbytnou službu, čímž by se na ně neměl vztahovat zákaz provozu uvalený na většinu podniků ve snaze zabránit šíření koronaviru. Ze strany Washingtonu ze však jedná pouze o doporučení, kterým se jednotlivé státy nemusí závazně řídit. Některé se proto rozhodly, že není nutné, aby měly tyto obchody otevřeno.

"Současná krize veřejného zdravotnictví neopodstatňuje bránění výkonu práv plynoucích z druhého dodatku, zvláště v čase, kdy má řada Newyorčanů opodstatněnou obavu ohledně schopnosti vlády zajistit pořádek, a kdy jsou předčasně propouštěni zločinci z věznic," pokračuje žaloba.

Téměř dvacetimilionový stát New York je nyní jedním ze světových ohnisek pandemie způsobené koronavirem. Počet nakažených tam překonal hranici 100 000, což je více, než uvádí úřady v Číně, Německu, či ve Francii. Starosta města New York Bill de Blasio již dříve uvedl, že úřady propustí řadu místních vězňů odsouzených za lehké zločiny buď na podmínku, nebo do domácího vězení. V přeplněných nápravných zařízeních je totiž nemožné dodržovat odstup od ostatních lidí doporučovaný zdravotnickými experty. Často je v nich také nedostatek hygienických potřeb.