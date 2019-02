Los Angeles očekává bílou nadílku. Půlstoletí zde nesněžilo

V kalifornském Los Angeles by v příštích dnech poprvé po víc než půl století mohl napadnout sníh a popraškem by studená fronta mohla pokrýt i kopce vzdálené jen několik kilometrů od místa, kde se v neděli budou udělovat ceny americké filmové akademie Oscar. Napsal to ve čtvrtek list The Los Angeles Times. V největším kalifornském městě naposledy sněžilo v roce 1962.

Za blížící se problémy může mimořádně studená fronta, která se na jihozápad USA blíží z kanadské provincie Alberta, napsal deník s odkazem na předpovědi meteorologů. Už ve čtvrtek padal sníh v nevadském Las Vegas. V horách San Gabriel vzdálených necelých 70 kilometrů severovýchodně od Los Angeles má napadnout 15 centimetrů sněhu.

Sněžit bude zřejmě i v losangeleském okresu Hollywood Hills, který leží jen 16 kilometrů od zábavního střediska Staples Center, kde se budou Oscary v neděli rozdávat.

V minulých dnech sněžení zaskočilo některé výše položené oblasti v okolí Los Angeles. Ve čtyřech městech okresu San Bernardino sníh komunální služby tak zaskočil, že musela být zrušena školní docházka. Meteorologové na víkend varují před kluzkými silnicemi a vyzývají řidiče k opatrnosti.