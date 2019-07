Louisiana se chystá na hurikán. New Orleans se obává bouře

Tropická bouře Barry, která se blíží k pobřeží amerického státu Louisiana, nadále nabírá na síle, takže před vstupem nad pevninu v noci na sobotu může zesílit na první hurikán letošní sezony. Americký prezident Donald Trump v Louisianě vyhlásil stav nouze, což státu umožní čerpat peníze a pomoc z federálních zdrojů, uvedla agentura Reuters.

Jádro bouře Barry se v brzkém odpoledni SELČ nacházelo přes sto kilometrů od pobřeží, ke kterému se blížilo rychlostí osmi kilometrů v hodině. Pobřeží Louisiany se již nyní potýká s deštěm. Podle amerického Národního střediska pro hurikány (NHC) by v oblasti, kterou Barry zasáhne, mohlo napršet přes 60 centimetrů.

"Je to nebezpečná situace," uvedl šéf NHC Ken Graham. "Srážky v tomto systému mohou vyvolat bleskové povodně," varoval.

Pro New Orleans bouře znamená náročnou zkoušku protipovodňových opatření, která město po ničivém úderu hurikánu Katrina v roce 2005 modernizovalo. Guvernér Louisiany John Bel Edwards řekl, že New Orleans mohou obecně ohrozit lijáky, rozvodněná řeka a vzedmutí hladiny moře. "Čekáme všechny tři případy," dodal.

Úřady prozatím nepředpokládají, že by se voda v řece Mississippi, jejíž hladina je již nyní vysoko, přelila přes hráze chránící New Orleans, může se to ale stát při změně směru či intenzity bouře.

Bouře na pevninu vstoupí v noci na sobotu místního času (v sobotu ráno SELČ), síla větru by v té době mohla dosahovat až 120 kilometrů v hodině, což je již těsně intenzita hurikánu prvního stupně.

Na řádění živlu se mezitím připravuje národní garda a záchranářské týmy, které mají k dispozici plavidla a vozidla s technikou pro pohyb v zaplavených oblastech. Garda oznámila, že v pohotovosti má také helikoptéry a má nachystané zásoby pitné vody, potravin a dek. Přípravy učinil i Trump, který vyhlásil v Louisianě stav nouze. Pověřil rovněž ministerstvo vnitřní bezpečnosti a federální krizovou agenturu, aby spolu se státními úřady koordinovaly pomoc.