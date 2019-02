Maduro musí jít, všechny země by měly uznat Guaidóa, míní Pence

Nicolás Maduro je diktátor a musí jít, prohlásil v sobotu na mnichovské bezpečnostní konferenci americký viceprezident Mike Pence. Všechny země světa by podle něj za jediného legitimního prezidenta Venezuely měly uznat vůdce tamní opozice Juana Guaidóa.

Pence ocenil, že šéfa venezuelského parlamentu, který se prohlásil prozatímním prezidentem, už v této funkci uznalo přes 50 zemí světa. "Je načase, aby se k tomu přihlásil i zbytek světa," uvedl americký viceprezident, který konkrétně vybídl Evropskou unii, aby tak učinila. Guaidóa sice uznala řada evropských států, ale nikoliv osmadvacítka jako taková.

Maduro, který je podle USA zodpovědný za současnou neutěšenou situaci v jihoamerické zemi, podle Pence musí ve funkci skončit.

Ve Venezuele se v lednu vyhrotila ústavní krize, když parlament neuznal nový prezidentský mandát Madura kvůli neregulérním volbám a Guaidó složil během protimadurovských demonstrací přísahu jako prozatímní prezident.

#BREAKING

U.S. Vice President Mike Pence at the @MunSecConf:

Nicolas Maduro is a dictator in #Venezuela.

Maduro must go. pic.twitter.com/k5iQwiF9Vz