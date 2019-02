Maduro uzavře hranice s Brazílií, zvažuje totéž i s Kolumbií

Venezuelský prezident Nicolás Maduro oznámil, že jeho vláda uzavře hranice s Brazílií a zvažuje i uzavření hranic s Kolumbií. Chce tak zabránit opozici, aby do země dostala humanitární pomoc, kterou Maduro označuje za snahu USA a opozice ho svrhnout. Uzavření hranic oznámila vláda jen krátce poté, co k hranicím s Kolumbií vyrazil kvůli humanitární pomoci venezuelský opoziční lídr Juan Guaidó.

Šéf parlamentu Guaidó, kterého od ledna uznala dočasným prezidentem země padesátka zemí, včetně USA, se skupinou poslanců vyrazil z Caracasu na asi devět set kilometrů dlouhou cestu k hranicím s Kolumbií. Odtud chce opozice v sobotu dostat do země humanitární pomoc, a proto vyzvala k masovému pochodu k hranicím a demonstracím, jimiž chce přesvědčit vojáky, aby se přestali bát Madurových represí a přidali se k ní. Maduro už proto také posílil na hranicích počty vojáků.

Sobota se může stát dnem "D" v nynější venezuelské krizi, manifestace totiž chystá i Maduro, který vyzval své příznivce k Pochodu za důstojnost. Tvrdí totiž, že Venezuelané nejsou žebráci a vše co potřebují, si dokážou vyrobit sami. V zemi je ale už několik let nedostatek léků, potravin i dalšího zboží a kolaps ekonomiky mnozí přičítají právě socialistické hospodářské politice vlády.

Condemn attack by #Maduro dictatorship on humanitarian aid convoy of the democratically elected National Assembly. Deprivation of aid is a crime against humanity, & any who perpetrate it will soon be in docket of the International Criminal Court. Stand with people of #Venezuela pic.twitter.com/gLpPa610pM