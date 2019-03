Mexická ministryně: V Hondurasu se tvoří obří karavana migrantů

Mexiko se připravuje na masovou vlnu běženců ze Střední Ameriky, podle mexické ministryně vnitra Olgy Sánchezové se v Hondurasu formuje nová obří karavana migrantů o asi dvaceti tisících lidech. Čtvrteční výrok ministryně ale okamžitě odmítla honduraská vláda i novinář Bartolo Fuentes, který podobné karavany organizuje. Podle něj chce vláda nadsazenými údaji zdůvodnit zpřísnění kontrol na jihu země.

"Máme informace, že se v Hondurasu formuje nová karavana, která může čítat přes dvacet tisíc lidí," řekla ve čtvrtek ministryně Sánchezová. To rázem popřela honduraská vláda i tamní aktivista. "Nevím o nikom, kdo by takovou karavanu organizoval, je to lež. Ale ano, každý den odchází (do Mexika) přes 300 lidí," uvedl podle deníku El País Fuentes, který loni v říjnu zorganizoval z Hondurasu skupinu čítající asi 1500 Středoameričanů.

V takzvaných karavanách utíkají před chudobou, nezaměstnaností a kriminalitou z Hondurasu, Salvadoru či Guatemaly celé rodiny, ve skupinách jim nehrozí po cestě takové nebezpečí jako jednotlivcům. Organizují se už několik let, ale až do loňska se většinou obešly bez větší publicity, než je americký prezident Donald Trump označil za bezpečnostní hrozbu pro USA. Trump také kritizoval vlády Střední Ameriky, že nedokážou vlnu běženců zastavit, a na hranice s Mexikem poslal tisíce vojáků.

Loni na podzim vyrazilo přes Mexiko k hranicím USA několik karavan běženců, největší z nich čítala kolem sedmi tisíc lidí, podle některých až deset tisíc. Nyní směřuje z jižního Mexika směrem k hranicím s USA karavana asi 2500 lidí, většinou Středoameričanů. V této skupině je podle mexického tisku též asi 600 Kubánců, kteří utíkají z Kuby kvůli politické nesvobodě. Ve středu ale mexické úřady uvedly, že 66 Kubánců deportovaly zpět do jejich země.

Mexická vláda letos zpřísnila svou migrační politiku a na hranicích už nevydává běžencům ze Střední Ameriky hromadně humanitární víza. Nicméně pokračuje ve vydávání dočasných povolení k pobytu a pracovních povolení, jimiž chce běžence udržet v jihomexických státech. Snaží se je tak odradit před cestou k hranicím s USA, kde se už nahromadily tisíce lidí.

Ve čtvrtek ministryně vnitra Sánchezová oznámila, že na jihu Mexika v oblasti Tehuantepecké šíje vytvoří kontrolní pás z bezpečnostních sil. Do této oblasti, která je nejužším místem mexické pevniny na jihu země, pošle vláda federální policisty a vytvoří tam imigrační stanice.