Mexiko si zemětřesení připomnělo mohutným nácvikem evakuace

Rozsáhlý nácvik evakuací ve čtvrtek uspořádalo Mexiko, přesně v den 34. výročí ničivého zemětřesení z roku 1985. Jen v hlavním městě Mexiku se ho zúčastnilo na osm milionů lidí, informovala agentura. Při zemětřesení 19. září 1985 zahynulo v metropoli nejméně 6 tisíc lidí.

Mexiko si ve čtvrtek připomíná hned dvě zemětřesení. To ze září roku 1985 mělo sílu 8,1 stupně Richterovy škály a postihlo hlavně dvacetimilionovou metropoli. Středoamerickou zemi zasáhlo zemětřesení rovněž 19. září 2017, tehdy o síle 7,1 stupně. Při otřesu s epicentrem v mexickém státě Puebla zemřelo 369 lidí, z nichž 228 bylo z hlavního města. Zemětřesení před dvěma lety začalo jen dvě hodiny po každoročním cvičení, které bylo zavedeno po katastrofě z roku 1985.

Prezident Andrés Manuel López Obrador ve čtvrtek v 7.19 místního času, kdy udeřilo zemětřesení v roce 1985, stáhl na půl žerdi mexickou vlajku při vzpomínkové akci.

V Mexiku a dalších městech země se rozezněly sirény a lidé byli vyzváni, aby na několik minut opustili budovy. Jenom v hlavním městě se nácviku zúčastnilo odhadem osm milionů lidí.

"Znervózňuje mě vzpomínání na to, co jsme prožili," řekla Verónica Gordoňová, která ve čtvrtek musela cvičně opustit hotel, v němž pracuje, a spolu s dalšími stovkami lidí stát na hlavní ulici v centru Mexika.

"Protože to je cvičení, neberou to lidi tak vážně, jak by měli - jsou na mobilu a popíjí kafe," řekl bankovní úředník Adrián Mendiola. "Když se to stane doopravdy, lidé pobíhají a šíří se panika," poznamenal.