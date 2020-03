Miliony Mexičanek a Argentinek stávkují kvůli násilí na ženách

Miliony Mexičanek a Argentinek v pondělí na protest proti násilí na ženách nepřijdou do práce. Jednodenní stávka nazvaná "Den bez nás" má ukázat, jak by vypadal každodenní život bez žen ve společnosti. Ženy tím navazují na masivní víkendové demonstrace napříč zeměmi Latinské Ameriky. U příležitosti Mezinárodního dne žen jich do ulic jihoamerických měst vyšly statisíce. Informovala o tom agentura Reuters.

Nedělní manifestace se odehrávaly většinou v poklidu, v mexické metropoli však propuklo na několika místech násilí. Protestující zapalovaly ohně či rozbíjely okna, na prezidentský palác házely zápalné lahve. Na budovy sprejovaly nápisy jako "Mexiko zabíjí ženy".

Nevoli Mexičanek odstartoval nárůst počtu zavražděných žen. Podle vládních dat loni zemřelo při násilných činech 3825 žen, což je o sedm procent více než za rok 2018. Takové číslo se rovná zhruba deseti zabitým ženám denně a z Mexika činí jednu z nejvíce nebezpečných zemí pro ženy na světě. Další tisíce žen a dívek se pohřešují, píše agentura AP.

Do pondělní stávky se zapojí hlavně zaměstnankyně státní sféry či škol, ale i další ženy. Pro některé, jako třeba pro 18letou studentku Natalii Olaldeovou, stávka představuje úplnou absenci žen ve veřejném životě. "Znamená to nejít ven, ani na kávu," říká Olaldeová.

"Už nás nebaví být oběťmi, že jsme týrané a obtěžované. Už nám to stačilo," citovala agentura AP 45letou Almu Deliu Díazovou z jednoho ze severních předměstí mexického hlavního města. Žena, která pracuje jako kosmetička, pondělní stávku podporuje, sama si ale nemůže dovolit do práce nejít.

Stávku ocenil i mexický prezident Andrés Manuel López Obrador, který podpořil účast všech státních zaměstnankyň.