Ministr obrany Mattis ztrácí vliv, Trump rozhodl o Sýrii bez něj

Nečekané rozhodnutí amerického prezidenta o stažení vojáků ze Sýrie je jasným důkazem, že americký ministr obrany James Mattis, kterého kdysi nazval "jedním ze svých generálů", ztrácí na Donalda Trumpa vliv. Mattis totiž působení vojáků v Sýrii ukončit nechtěl, Trump ale na jeho slova nedbal, uvedl americký deník The Washington Post s odvoláním na nejmenované americké představitele.

Mattis podle všeho zdůrazňoval, že protiteroristická mise v Sýrii neskončila a že v zemi by vojáci alespoň v menším počtu měli i nadále zůstat. Šéf Pentagonu se údajně Trumpovi snažil vysvětlil, že v případě odchodu vojáků bude v regionu mnohem větší chaos a přinese to i budoucí problémy Spojeným státům. Ve středu se ale jasně ukázalo, že americký prezident rady svého ministra obrany ignoroval, napsal deník The Washington Post.

Mattis byl kdysi považován za jednoho z nejvlivnějších poradců prezidenta, v posledních měsících ho ale Trump opakovaně zatlačil do pozadí a nepřizval ho ke klíčovým debatám. Generál ve výslužbě, který strávil mnoho let u námořnictva a zúčastnil se bojových operací v Iráku a v Afghánistánu, nyní podle všeho ztratil vliv na Trumpa a nejspíš to vypadá, že brzy i ve funkci skončí, uvedly americké zdroje.