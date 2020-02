Ministr spravedlnosti uvažuje o rezignaci. Vadí mu Trumpovy tweety

Americký ministr spravedlnosti William Barr řekl lidem v okolí prezidenta Donalda Trumpa, že zvažuje rezignaci kvůli tweetům hlavy státu o působení jeho rezortu. S odvoláním na trojici nejmenovaných vládních činitelů to v noci na středu napsal deník The Washington Post (WP). S podobnými informacemi přišla také další média včetně agentur Reuters a AP.

Vztah Barra s Trumpem v posledních dnech poznamenala zejména kauza bývalého prezidentova poradce Rogera Stonea. Tomu hrozí až 20 let vězení poté, co byl uznán vinným z lhaní v Kongresu či z maření vyšetřování o ruském vměšování do posledních prezidentských voleb v USA. Trump na twitteru kritizoval soudkyni, prokurátory i porotu tohoto procesu.

Barr poté v interview s televizí ABC News prohlásil, že prezidentovy twitterové příspěvky "činí nemožným, abych dělal svou práci". "Myslím, že je načase přestat tweetovat o trestních případech ministerstva spravedlnosti," dodal Barr. Trump ovšem v úterý ve svých výpadech pokračoval a mimo jiné vyjádřil podporu myšlence nového procesu v kauze Stonea.

"Prozatím Trump vzdoruje Barrovým žádostem, jak veřejným, tak soukromým, aby nekomentoval záležitosti federální justice. V úterý nebylo ihned jasné, zda Barr se svým uvažováním seznámil přímo Trumpa. Vládní činitelé uvedli, že Barr zřejmě své stanovisko tlumočil poradcům ve snaze dát prezidentovi najevo, že by si měl odpustit veřejné výroky o probíhajících trestních vyšetřováních ministerstva spravedlnosti," uvádí WP.

Komplikace pro ministra

Trump v úterý uznal, že svými intervencemi komplikuje ministrovi práci. Zároveň ale uvedl, že má právo být "totálně zapojený" do diskusí o justici, a naznačil, že považuje sebe a nikoli ministra Barra za "vrchního činitele spravedlnosti této země". "Máme skvělého ministra spravedlnosti, pracuje velmi tvrdě," dodal.

Podle AP není jasné, jak vážně Barr odchod zvažuje a zda nejde z jeho strany jen o snahu donutit hlavu státu k ústupku. Barrova mluvčí v úterý pozdě večer uvedla, že ministr, který je zároveň generálním prokurátorem, neplánuje rezignovat. "Barr je jedním z nejbližších spojenců prezidenta v celé administrativě a dosud byl důsledným obráncem Trumpových politických rozhodnutí," dodává AP.

Do konfliktu s Trumpem se dostal i jeho první ministr spravedlnosti Jeff Sessions, který byl rovněž považován za prezidentova věrného stoupence, neboť Trumpovu kampaň v roce 2016 podpořil jako jeden z prvních zákonodárců. V listopadu 2018 nicméně na prezidentovu výzvu funkci opustil poté, co jej šéf Bílého domu opakovaně kritizoval. Trumpovi se nelíbilo zejména Sessionsovo rozhodnutí vzdát se dohledu nad vyšetřováním ruských zásahů do kampaně před americkými prezidentskými volbami.