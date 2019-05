Ministryně zdržela ostatní cestující, nakonec musela rezignovat

Mexická ministryně životního prostředí Josefa González Blancová rezignovala na svou funkci poté, co kvůli její nedochvilnosti muselo v pátek letadlo s ostatními cestujícími počkat na letišti 38 minut. Ministryně využila toho, že se osobně znala s manažerem letecké společnosti Aeroméxico, kterého požádala, aby letadlo na ni počkalo. To je však v rozporu s ideologií levicově orientované vlády prezidenta Andrése Manuela Lópeze Obradora, která se zavázala k tomu, že bude "sloužit lidu". Zprávu přinesl server The Guardian.

Necelé dvoustovce cestujícím v letadle mířícím z Mexico City do Mexicali, které se nachází na hranicích s USA, pilot oznámil, že dostal "prezidentský rozkaz" a musí počkat na jednoho pasažéra, který se zpozdil. Celý let se tak zdržel o 38 minut.

Jeden z pasažérů si pak všiml, že oním opožděným cestujícím byla González Blancová. Celou situaci i s pořízenou fotkou ministryně pak rozšířil na twitteru, což nakonec vedlo k její sobotní rezignaci. "Není v tom žádné ospravedlnění. Opravdová přeměna Mexika vyžaduje naprostou důslednost v hodnotách spravedlivosti a spravedlnosti," napsala ministryně ve svém dopise, v němž oznámila svou rezignaci.

Tu podala na základě doporučení prezidenta Lópeze Obradora, který se s ní potom, co se celý incident dostal na veřejnost, osobně setkal. "K projevům arogance nemůžeme být tolerantní. Musíme jednat morálně: nulová korupce, nulový vliv, nulový nepotismus. V politice nesmí být žádná z těchto pohrom," citoval prezidenta server Mexico Daily.

Své letadlo nabídl k prodeji

López Obrador byl do prezidentského úřadu jmenován loni v prosinci. Zavázal se k tomu, že Mexiko historicky přemění a bude "vládnout lidu". Jedním z jeho slibů bylo i omezení některých výsad politiků, mezi které patřilo právě i zrušení soukromých letů. Politici tak musí využívat komerčních linek. "Nemůžeme mít bohatou vládu a chudé obyvatelstvo," obhajoval během inaugurace López Obrador svůj krok a zároveň ještě v ten večer nabídl prezidentské letadlo k prodeji.

Jeho prezidenství kritici označují jako vládu "tropického mesiáše". Vyčítají mu populistickou politiku ve stylu někdejšího venezuelského prezidenta Huga Cháveze, jehož podobné sliby o vládnutí pro lid se nakonec s realitou příliš nesetkaly, píše The Guardian.