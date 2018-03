Modelka z Playboye, jež měla styky s Trumpem, se omluvila jeho ženě

Bývalá modelka známá z časopisu Playboy, s níž údajně udržoval intimní styky nynější americký prezident Donald Trump, se omluvila jeho manželce Melanii.

Ve vůbec prvním rozhovoru o aféře, který poskytla televizní stanici CNN, Karen McDougalová rovněž popsala, jak plakala poté, co jí Trump během jejich prvního setkání nabídl peníze. Prezident i Bílý dům údajný románek popírají.

"Je mi to líto. Nechtěla bych, aby se něco podobného stalo mně," uvedla McDougalová v rozhovoru s Andersonem Cooperem, který byl poprvé odvysílán v noci ze čtvrtka na pátek. "Když se na to zpětně dívám, vím, že to bylo špatné. Opravdu se za to omlouvám," dodala v emotivním vyprávění o své údajné desetiměsíční aféře s Trumpem.

Románek se současným prezidentem USA prý trval od června 2006 do dubna 2007. Trump byl přitom od ledna 2005 ženatý se současnou první dámou Melanií. Realitní magnát prý vybíral pro večeře s modelkou místa stranou veřejného zájmu, například privátní hotelovou rezidenci v Beverly Hills. Po společné noci jí pak nabídl peníze a uhradil cestovní výdaje.

McDougalová uzavřela v roce 2016 dohodu s bulvárním deníkem National Enquirer, jemuž za 150.000 dolarů (přes tři miliony Kč) slíbila exkluzivitu na svůj příběh s Trumpem. Článek ale nikdy nevyšel a bývalá modelka tvrdí, že šlo jen o snahu umlčet ji, aby detaily vztahu nikde nezveřejnila. Nyní McDougalová požádala soud, aby smlouvu o mlčenlivosti, kterou uzavřela, zrušil.

"Poté, co jsme se intimně sblížili, se mi pokusil zaplatit," svěřila se CNN McDougalová s tím, že nevěděla, jak na to reagovat. "Podívala jsem se na něj a řekla: Já taková nejsem," popsala. Když jí jeden z Trumpových lidí následně vezl domů, začala prý plakat. "Byla jsem opravdu smutná, ranilo mě to," uvedla. I přesto ale v intenzivních intimních stycích s Trumpem pokračovala. Vztah ukončila až poté, co podle svých slov již dál nemohla snést, že podvádějí tehdejší novou Trumpovu ženu Melanii.

Bývalá modelka v rozhovoru rovněž uvedla, že jejich vztah byl prý založen na lásce. "Vždycky říkal, že mě miluje," řekla. Jako volička republikánů v posledních prezidentských volbách hlasovala právě pro Trumpa, který je podle ní "výjimečný a okouzlující". Milovala ho prý dokonce natolik, že uvažovala i o svatbě. Svůj příběh se nyní rozhodla zveřejnit, protože jeho části se už dostaly na veřejnost a ona chtěla dostat šanci říct i svou verzi.