Muellerův tým opustil prokurátor. Hovoří se o konci vyšetřování

Tým vyšetřovatelů zabývajících se údajnými kontakty ruských činitelů s prezidentskou kampaní Donalda Trumpa opustil prokurátor Andrew Weissmann. Podle oznámení stanice National Public Radio (NRP) by to mohlo znamenat konec federálního vyšetřování údajného ruského vměšování do amerických voleb. Vyšetřování vede od roku 2017 skupina Roberta Muellera.

Weissmanna si zvláštní vyšetřovatel Mueller vybral mezi prvními jako odborníka na kauzy praní špinavých peněz. Podle NRP Weissmann odchází vyučovat na Newyorskou univerzitu, která zatím zprávu nekomentovala. Nevyjádřil se k ní ani Muellerův mluvčí. Zprávu o prokurátorově odchodu přinesl rovněž server Politico.

Weissmann vedl vyšetřování v kauze bývalého šéfa Trumpovy kampaně Paula Manaforta, který byl tento týden odsouzen za spiknutí a ovlivňování svědků. Předtím byl odsouzen za daňové a bankovní podvody a ve vězení má strávit 7,5 roku.