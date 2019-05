Muž, který se pokusil u Bílého domu upálit, zemřel

Muž, který se ve středu pokusil před Bílým domem upálit, podlehl těžkým zraněním.Ve čtvrtek to oznámila policie. O motivu činu úřady neinformovaly.

Muž identifikovaný jako 33letý Arnav Gupta byl pohřešovaný od středečního rána, kdy odešel z domova. Jeho rodina po něm vyhlásila pátrání, protože měla obavy o jeho psychický stav. Odpoledne místního času (večer SELČ) se v parku The Ellipse na dohled od prezidentského sídla zapálil.

Policisté a zaměstnanci správy parku ho uhasili a poskytli mu první pomoc, v noci ale v nemocnici podlehl těžkým zraněním.

V polovině dubna se nedaleko plotu u zahrady Bílého domu zapálil muž na elektrickém invalidním vozíku. Byl převezen do nemocnice, žádná vážná zranění ale neutrpěl. Muž měl psychické problémy a následně byl umístěn do péče psychiatrů, napsal deník The Washington Times.