Muž, který stojí za SpaceX a dalším americkým letem do vesmíru

Internetový platební systém PayPal, elektrické automobily Tesla či vesmírná společnost SpaceX - na tom všem se podílel americko-kanadský podnikatel jihoafrického původu Elon Musk (48). Tento zastánce čisté energie ale též varuje před umělou inteligencí, která by mohla ovládnout lidstvo. Nejviditelnější jsou přesto aktivity Muska, jehož jmění se odhaduje na 36 miliard dolarů (podle Forbesu je 31. největším boháčem světa), ve vesmíru. K Mezinárodní vesmírné stanici (ISS) odstartuje ve středu americká vesmírné loď Crew Dragon z Muskovy společnosti SpaceX s lidmi na palubě.

Aktivity Muska jsou široké. V roce 2016 například založil firmu Neuralink, která bude vyvíjet technologie pro propojení lidských mozků s počítači. K tomu též uvedl, že "soupeření států o převahu v oblasti umělé inteligence bude nejpravděpodobnější příčinou třetí světové války". Je i jedním ze sponzorů neziskové firmy Open A.I., která se zabývá výzkumem umělé inteligence, řídí nadace specializující se na vzdělání, obnovitelné energie či dětské lékařství.

Před časem Musk šokoval konceptem vysokorychlostního transportního systému hyperloop, který je založený na pohybu přetlakových kapslí podtlakovými trubkovými tunely. Mimo USA se o něm poté diskutovalo i v ČR a na Slovensku (stavba hyperloopu mezi Prahou, Brnem a Bratislavou). Zastánci předvídají, že kapsle dosáhne rychlosti až 1200 kilometrů v hodině. Skeptici tvrdí, že nápad narazí na řadu problémů, včetně získání stavebního povolení, technologické i ekonomické proveditelnosti až po možnosti zatáčení při vysoké rychlosti. K tomu Musk založil firmu Boring Company, zaměřenou na stavbu dlouhých tunelů.

V roce 2017 byl Musk též krátce v poradním sboru nového amerického prezidenta Donalda Trumpa, odešel ale po odstoupení USA od pařížské dohody o klimatu.

Pochází z Jihoafrické republiky

Musk se narodil 28. června 1971 v jihoafrické Pretorii. V 17 letech utekl z domova, aby si v zemi "neomezených možností" (USA) splnil své sny. Později prý pro své podnikání zvažoval tři oblasti, které nejvíce ovlivní budoucnost lidstva: internet, zelenou energii a vesmír. Vše si splnil.

Začínal jako počítačový programátor. Jako dvanáctiletý prodal za 500 dolarů svůj první program - vesmírnou hru Blastar. V roce 1988 utekl do Kanady, kde měl příbuzné. Jako důvod uvedl, že nechtěl nastoupit na vojnu v armádě, která utlačuje černochy. V roce 1992, po dvou letech na Queen's University, odjel do USA studovat podnikání na Pensylvánskou univerzitu.

V roce 1995 založil s o rok mladším bratrem Kimbalem (s nímž vede i firmu Tesla Motors a SpaceX) svou první firmu Zip2, která poskytovala software pro internetové publikování mediálním společnostem. O čtyři roky později Zip2 prodali firmě Compaq za 307 milionů dolarů.

V roce 1999 založil Musk firmu X.com, která vyvinula elektronický internetový platební systém. Rok nato fúzovala se svým konkurentem, firmou Confinity, která se specializovala na podobný produkt PayPal. A právě z toho produktu se Muskovi podařilo udělat nejrozšířenější platební systém na internetu, který v roce 2002 koupila firma eBay za 1,5 miliardy dolarů. V roce 2015 se PayPal od eBaye oddělil.

Sen o vesmíru

Svůj asi hlavní sen si Musk začal plnit v roce 2002, kdy založil firmu SpaceX s cílem vyvinout raketové nosiče pro lety do vesmíru; stal se jejím ředitelem i šéfkonstruktérem. Firma SpaceX má za sebou již řadu vesmírných úspěchů, na ten největší se nyní netrpělivě čeká. Z Kennedyho vesmírného centra na Floridě má 27. května odstartovat raketa Falcon 9 společnosti SpaceX, jež ponese loď Crew Dragon se dvěma astronauty. Cílem mise je dopravit posádku na ISS. Půjde o první pilotovaný let amerických astronautů z území USA od ukončení programu raketoplánů. Od roku 2011 jsou jediným dopravním prostředkem pro cestu na ISS ruské lodi Sojuz. Musk se ale nespokojuje jen s "obyčejným" létáním do vesmíru, jeho cílem je opětovné přistání na Měsíci a "kolonizace" Marsu.

V roce 2003 spoluzaložil Musk firmu Tesla Motors, v níž vedl zkonstruování prvního elektromobilu Tesla Roadster (prodávat se začal v roce 2008). Je také spoluzakladatelem a šéfem firmy SolarCity, která vyrábí a pronajímá solární panely. Musk jako ředitel Tesly nedostává pravidelně žádný plat, peněžní odměny ani kapitál. Jeho jedinou kompenzací je odměna, kterou však obdrží jen v případě, že se firmě podaří splnit stanovené cíle. Kvůli některým výrokům o Tesle se Musk dostal i před soud. Musk se totiž v rámci dohody o urovnání žaloby zavázal, že nebude na twitteru zveřejňovat informace s možným dopadem na akciový trh, pokud nejprve nedostane souhlas hlavního právníka Tesly. Několikrát to porušil. Kritiku také vyvolalo obnovení produkce Tesly v její kalifornské továrně, a to v rozporu s nařízením místních úřadů, které se snaží bojovat proti šíření koronaviru.

Musk byl ženatý s kanadskou spisovatelkou Justine Wilsonovou, která byla jeho láskou na univerzitě a s níž má pět synů. Později se dvakrát oženil a dvakrát rozvedl s anglickou herečkou Talulah Rileyovou. Tento měsíc oznámil na twitteru, že jeho partnerka, zpěvačka Grimes, porodila jejich syna. "X AE A-12 Musk," odpověděl na dotaz, jak se chlapec jmenuje.