Načerno natřený obličej a turban? Skandál premiéra Kanady

Kampaň kanadského premiéra Justina Trudeaua před říjnovými volbami poznamenalo zveřejnění 18 let staré fotografie, na níž má zatmavený obličej. Černobílý snímek, který zveřejnil časopis Time, pochází z karnevalu s arabskou tématikou pořádaného na škole, kde Trudeau učíval. Má na něm makeu-pem na tmavo natřený obličej, krk a ruce a na hlavě turban.

Fotografie pochází z ročenky elitní soukromé školy West Point Grey Academy, kde současný kanadský premiér působil před vstupem do politiky. Je z večírku na téma arabské sbírky pohádek Tisíc a jedna noc.

Trudeau uvedl, že svého chování "hluboce lituje" a že si měl lépe uvědomit, co dělá. Uznal, že fotografie je rasistická a "neměl to dělat".

Here is the photo - obtained by TIME. This was when Trudeau was teaching at West Point Grey Academy back in 2001. @NEWS1130 pic.twitter.com/dufKQq1lsG