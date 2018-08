Náhrada nejen za McCaina. O Senát se v Arizoně utkají dvě ženy

O místo, které uvolňuje v americkém Senátu za stát Arizona republikánský politik Jeff Flake, se střetnou dvě ženy. Rozhodly o tom primárky v obou politických stranách. Za demokraty bude kandidovat Kyrsten Sinemová a za republikány Martha McSallyová. Podle pozorovatelů citovaných agenturou Reuters půjde o velmi sledovaný souboj: demokraté jej musejí vyhrát, pokud chtějí mít naději na získání většiny v Senátu v listopadových volbách. O senátorské křeslo po zesnulém republikánovi Johnu McCainovi se zatím zřejmě soupeřit nebude.

Obě političky dosud působily ve Sněmovně reprezentantů a svoje poslanecká místa opouštějí.

Sinemová byl dříve členkou liberální strany Zelených a nominaci obdržela díky široké podpoře demokratů, navzdory tvrdému odporu jejich levicového křídla.

McSallyová byla ještě v roce 2016 ostrou kritičkou amerického prezidenta Donalda Trumpa, ale poté se stala jeho velkou stoupenkyní, což podle agentury AP přispělo k jejímu poměrně snadnému získání republikánské nominace. Vlažnější je ale momentálně podpora, kterou McSallyové vyjadřují republikánští voliči - politička se bezpečně opírá jen o méně než polovinu z nich i kvůli kritice od svých oponentů, že až příliš snadno převlékla kabát.

Dosavadní senátor Flake končí a neusiluje o znovuzvolení poté, co se pustil do ostré kritiky Trumpa.

Arizona přišla o oba své reprezentanty v Senátu poté, co v sobotu McCain zemřel. Na jeho místo může podle arizonských pravidel jmenovat nástupce ze stejné strany arizonský guvernér Doug Ducey. Vzhledem k termínu nejbližších voleb, které budou již 6. listopadu, je totiž velmi nepravděpodobné, že se stihne hlasování o tomto druhém senátorském křesle. Spíš na ně dojde až v příštích volbách, kdy se opět obmění třetina Senátu, a to v roce 2020. McCainův nástupce, ať už jmenovaný, nebo zvolený, s ohledem na zachování pravidel obměny horní komory pouze doslouží McCainův mandát, který vyprší v roce 2022. McCain byl naposledy zvolen senátorem v roce 2016, a to již popáté v řadě.