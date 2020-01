Naučte se programovat, radil Trumpův vyzyvatel horníkům

Někdejší americký viceprezident Joe Biden, který je favoritem na prezidentskou nominaci demokratů, doporučil horníkům s ohledem na svůj plán odklonu od fosilních paliv, aby se naučili programovat. Informoval o tom portál The Hill.

"Každý, kdo dokáže sfárat 300 až 3000 stop (až 914 metrů) do dolu, ten se rozhodně naučí i programovat," řekl tento týden Biden na volebním shromáždění v Derry ve státě New Hampshire. Dodal ale, že takto o tom on a ani jeho liberální přátelé nepřemýšlejí. Deník The Washington Post poznamenal, že Bidenův komentář se u publika setkal s mlčením. The Hill dodal, že v Derry žije mnoho horníků.

Biden ve svém volebním programu navrhuje odchod od fosilních paliv a zároveň navrhuje podpůrný program pro horníky v hledání udržitelných pracovních míst a pro hornické oblasti, kde je dosud těžba hlavním pilířem jejich hospodářství.

Biden v Derry rovněž hovořil o tom, že ekonomika se mění a že již nyní na šest z deseti míst nestačí středoškolské vzdělání. "Opravdu si někdo myslí, že bez lepšího vzdělání budete moci být střední třídou ve 20. a 30. letech 21. století? Fyzická síla už nestačí," poznamenal Biden.