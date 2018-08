Nebraska popravila vězně po více než 20 letech, dostal smrtící injekci

V americkém státě Nebraska byl popraven první tamní vězeň po více než 20 letech. K usmrcení 60letého Careyho Deana Moorea použily úřady dosud neaplikovanou směs látek.

Moore byl odsouzen k trestu smrti za zabití dvou taxikářů ve městě Omaha v roce 1979. Byl prvním vězněm v Nebrasce, jemuž byla do žil vpravena smrtící injekce. Stát na americkém Středozápadě předtím naposledy vykonal popravu v roce 1997, tehdy prostřednictvím elektrického křesla.

Poprava byla mimořádná také tím, že ve smrtící směsi namíchané ze čtyř látek bylo použito silné opioidní analgetikum fentanyl. Podle svědků poprava proběhla bez komplikací.

Moore byl popraven necelé tři roky poté, co nebraští zákonodárci trest smrti nejdřív zrušili. Následující rok byl však opět obnoven. V listopadu 2016 se pro to vyslovili občané v regionálním referendu.

Nebraska has carried out its first execution since 1997 with the lethal injection of Carey Dean Moore, who fatally shot two cab drivers almost four decades ago https://t.co/aWRGysDldk pic.twitter.com/ixZOnrNXzo