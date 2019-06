Nejsledovanější letadlo světa dostane novou podobu

Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek představil novou podobu prezidentských letounů Air Force One, které by měl Bílý dům obdržet v roce 2024. Trump dříve náklady na jejich výrobu kritizoval, nyní však tvrdí, že se společností Boeing vyjednal slevu, informoval zpravodajský server BBC.

Nová vnější úprava již nepočítá s charakteristickou světle modrou barvou, místo toho ji nahrazuje horizontální červený pruh po celé délce letadla a tmavě modrý spodek. Dnešní design zavedl již v roce 1962 tehdejší prezident John Fitzgerald Kennedy.

Označení Air Force One dříve neslo jakékoliv letadlo amerických vzdušných sil, na jehož palubě se nacházel prezident, dnes se tak říká dvojici speciálně upravených letounů Boeing 747-200B, jimiž americký prezident létá. Ty nynější slouží prezidentům již skoro tři desetiletí. Jsou schopny tankovat za letu, dokážou odolat elektromagnetickému útoku a mají pokročilá komunikační zařízení, díky nimž mohou sloužit jako mobilní řídící středisko ozbrojených sil v případě útoku na Spojené státy.

"Here's your new Air Force One."



Pres. Trump shows @GStephanopoulos mock-ups of his vision for the next generation of the presidential aircraft during an exclusive @ABC News interview. https://t.co/9SiLyaVVjy pic.twitter.com/bdlDZMns8Q