Nejvyšší soud USA projedná kauzu Trumpových finančních záznamů

Nejvyšší soud USA se v úterý začne zabývat kauzou ohledně toho, zda může prezident Donald Trump bránit své účetní firmě a dvěma svým bankám ve zveřejnění svých finančních záznamů včetně daňových podání. Tyto dokumenty si vyžádaly výbory Sněmovny reprezentantů a prokurátoři města New York. Trumpovi právníci tvrdí, že je americký prezident imunní vůči trestnímu vyšetřování a obsílkám Kongresu. Kauza je podle amerických médií jedním z nejvýznačnějších sporů mezi zákonodárnou a výkonnou mocí za dlouhá léta.

Trumpova firma i banky již naznačily, že pokud soud uzná požadavky o poskytnutí dokumentů za oprávněné, tak je vydají. To by mohlo nahrát Trumpovým oponentům, kteří v takovém případě jeho záznamy pravděpodobně zkusí využít v nadcházející kampani před listopadovými prezidentskými volbami. Opačné rozhodnutí soudu by pak zaručilo, že Trumpova daňová přiznání zůstanou ještě nějakou dobu utajena.

Výsledek rokování však nemusí být tak jednoznačný. Soudci se již dříve zabývali tím, zda není vztah Sněmovny reprezentantů a prezidenta politickou otázkou, o níž soudní moci nepřísluší rozhodovat.

Pokud by došel tribunál k názoru, že rozepři nemůže rozsoudit, neměl by Trump žádný nástroj, jak účetní firmě a bankám ve zveřejnění záznamů zabránit. Zároveň by však zákonodárci ztratili způsob, jakým vymáhat dodržování svých obsílek zaslaných vládním činitelům. Představitelé prezidentské administrativy by tak mohli výzvy Kongresu ignorovat bez obavy ze soudních sporů.

Soudci se vzhledem k pandemii covidu-19 nesejdou k jednání osobně, stání se odehraje formou telekonference, kterou budou některá americká média živě přenášet.