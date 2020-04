New York nakázal nošení roušek

V New Yorku v pátek večer (v sobotu po půlnoci SELČ) vstupují v platnost nová protiepidemická opatření, o nichž radnice vedená starostou Billem de Blasio rozhodla ve středu. Hlavní změnou je nařízení, že obyvatelé téměř devítimilionového města budou povinni nosit na veřejných místech roušky.

New York epidemie zasáhla mimořádně tvrdě, potvrzeno je kolem 8900 úmrtí na covid-19, dalších 3900 mrtvých zemřelo bez testů, ale podle zdravotníků jsou zřejmě rovněž oběťmi koronaviru.

Z rozhodnutí městských radních musejí od pátečního večera obyvatelé města nosit roušky na veřejných místech, kde se do jejich blízkosti může dostat jiná osoba na vzdálenost menší než šest stop (necelé dva metry). Nařízení platí pro všechny, kromě dětí do dvou let. Bez roušek je rovněž zakázáno nastupovat do prostředků městské hromadné dopravy a vozů taxislužby.

List The New York Times konstatoval, že roušky nosí na ulicích už nyní spousta Newyorčanů bez ohledu na příkazy radních. Mnozí si ale kladou otázku, zda budou skutečně všichni obyvatelé města nařízení respektovat. New York je vyhlášen svou svobodomyslností a občané se k příkazům a zákazům stavějí přinejmenším chladně.

Koncem 90. let minulého století nařídil tehdejší starosta Rudy Giuliani policistům pokutovat až 50 dolary (1100 korun v tehdejším kurzu) osoby přecházející křižovatku na červenou. Propukly nebývale silné protesty, při nichž obyvatelé města vydávali chůzi na červenou za bezmála základní lidské právo.

Nynější starosta de Blasio byl podle amerických médií zvolen mimo jiné i proto, že voličům slíbil, že je na ulici policisté nebudou pokutami obtěžovat. Nepočítá se, přinejmenším zpočátku, ani s pokutováním chůze bez roušek.