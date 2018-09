Newyorský guvernér porazil v primárkách "Mirandu" ze Sexu ve městě

Guvernér státu New York Andrew Cuomo s velkým náskokem zvítězil v demokratických primárkách a v listopadových volbách se bude ucházet již o svůj třetí guvernérský mandát. Zkušený politik porazil herečku a aktivistku Cynthii Nixonovou, jež měla ambici stát se další v řadě levicových vyzyvatelů, kteří v posledních týdnech v primárkách porážejí zavedené demokratické zákonodárce.

Cuomo, který v tvrdě vedené kampani utratil osmkrát více peněz než jeho konkurentka, získal kolem 65 procent hlasů. Voliče přesvědčoval hlavně zdůrazňováním úspěchů, které v čele státu dosáhl od roku 2011, či svého aktivního odporu proti politice prezidenta Donalda Trumpa.

"Je povinností New Yorku postavit se do čela odporu proti spoustě těch změn ve Washingtonu, které jsou v naprostém protikladu k tomu, kým jsme a v co věříme my Newyorčané," prohlásil během čtvrtečních stranických voleb. Po oznámení výsledků se omezil na stručné poděkování voličům na twitteru, s veřejným projevem však oproti zvyklostem nevystoupil.

Cuomo bude vzhledem k převaze demokratických voličů v New Yorku velkým favoritem listopadových voleb, v nichž mu bude konkurovat republikán Marc Molinaro a nezávislá dlouholetá starostka města Syracuse Stephanie Minerová.

Nixonová, která je známá především rolí právničky Mirandy ze seriálu Sex ve městě, po uznání porážky zdůraznila, že během kampaně přiměla Cuoma k posunu doleva, a že snaha levého křídla Demokratické strany její prohrou nekončí.

"Než si vezmeme zpět naši zemi, musíme získat zpět svou stranu," prohlásila herečka, která se řadí k proudu označovanému za demokratický socialismus reprezentovanému například neúspěšným kandidátem předloňských prezidentských primárek a senátorem Berniem Sandersem.

Nixonová nenavázala na úspěch Alexandrie Ocasiové-Cortezové či Ayanny Pressleyové, kterým se nedávno podařilo uspět v demokratických primárkách pro volby do amerického Kongresu ve státech New York a Massachusetts, kde vyřadily favorizované politiky podporované stranickým establishmentem.

V tomto trendu se naproti tomu ve čtvrtek podařilo pokračovat sedmadvacetileté Julii Salazarové, která demokratických primárkách do Senátu státu New York porazila Martina Dilana, jenž svůj mandát úspěšně obhajoval již od roku 2003.