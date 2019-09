Nová past utopí krysy v alkoholu. Je to organické, tvrdí výrobce

New York je obrovskou metropolí, která je přirozeně rájem pro krysy. Ty hledají potravu mezi kolejemi metra nebo u odpadkových košů, které jsou hodně plné zejména každé ráno na ulici. Město nyní v boji proti těmto hlodavcům vytáhlo novou zbraň - alkohol. Zprávu přinesl server The Guardian.



Město marně utrácí miliony dolarů, aby se krys zbavilo. Dosud však žádný nápad jejich populaci razantně nesnížil. Ve čtvrtek tak radnice v Brooklynu přišla s novým řešením: speciálním zařízením, které krysu naláká do uzavřeného prostoru a poté ji utopí v alkoholové vodě.

"Uspí je to a nakonec i utopí," tvrdí Anthony Giaquinto, prezident společnosti Rat Trap, která přístroje s názvem Ekomile dováží z Itálie. Ekomile je skříňka vysoká zhruba 60 centimetrů a je napájena baterií. Krysy vlezou dovnitř a vyšplhají po žebříku, aby sežraly návnadu. V tu chvíli je však senzory shodí do zásobníku plného alkoholu, který pojme až 80 krys najednou.

Během měsíční zkoušky v Brooklynu se do pěti pastí chytilo celkem 107 krys. To vedení čtvrti přesvědčilo a rozhodlo se, že nakoupí více zařízení, jež nastraží do nejvíce zamořených oblastí. Odchyt a usmrcení krys je navíc "humánní a šetrný vůči životnímu prostředí," řekl na tiskové konferenci, kde novinářům demonstroval fungování Ekomile, prezident městské části Brooklyn Eric Adams.

"Vypadá to odporně, ale lidem to pomáhá. Pokud vyhodíte do koše otrávenou krysu, tak to kontaminuje půdu. Zde je řešení založené na alkoholu, oleji a octu. Je to organické! V podstatě byste tu tekutinu mohli vypít a nic by se vám nestalo. Nebo možná by vám asi bylo trochu špatně," popisoval Ekomile podle NY Times novinářům poněkud vágně Peter Golia, který se stará o distribuci výrobků firmy Rat Trap.

Příliš velká krysa

Nový plán na vyřešení "krysí krize" už ale během testovací fáze narazil. Jedno ze zařízení se porouchalo kvůli příliš velké kryse. "Byla tak velká, že ve skříňce rozbila pružinový mechanismus, takže to přestalo fungovat," citoval server NY Times Adamsova mluvčího Jonaha Allona.

Podle Adamse se každým rokem tisíce Newyorčanů dovolává zdravotnické pomoci potom, co přišli nějakým způsobem do kontaktu s krysami. Rodiny s dětmi jsou kolikrát těmito škůdci "traumatizovány", uvedl.

V červenci 2017 utratilo město 32 milionů dolarů za instalaci odpadních nádob odolných proti hlodavcům. V minulosti byly rovněž testovány různé formy jedu či v roce 2011 dokonce tekuté návnady, kvůli nimž se měly krysy stát neplodnými. Nic z toho ale nepřineslo efektivní výsledek.