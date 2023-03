Novinář v Ekvádoru v redakci otevřel poštou zaslaný USB klíč s výbušninou

Ekvádorský moderátor Lenin Artieda byl lehce zraněn při výbuchu drobného zařízení, které vypadalo jako USB klíč. Novinář jej obdržel poštou. Incident se stal v pondělí, když zařízení vložil v redakci do počítače. Informovala o tom v úterý BBC. Jedná se o několikátý podobný útok na novinářskou komunitu v Ekvádoru. Státní zastupitelství tyto případy vyšetřuje jako teroristické činy.

Televize Ecuavisa, v jejíž redakci výbuch nastal, "zjevnou zastrašující kampaň proti ekvádorskému tisku" odsoudila a na snímcích ukázala zničený laptop, na kterém Artieda pracoval. "Jednalo se o trhavinu vojenského typu, ale ve velmi malých kapslích," řekl ředitel národního forenzního oddělení. Podle policie novinář utrpěl drobná poranění, uvedl server televize Al-Džazíra.

O dalších dvou podobných obálkách, které obdržely televizní stanice a rádio v Quitu, informovala lidskoprávní organizace Fundamedios.

"Jakýkoli pokus o zastrašování žurnalistů a svobody projevu je odporný čin, který by měl být přísně a spravedlivě potrestán," uvedla v prohlášení ekvádorská vláda. Prezident Guillermo Lasso z rostoucího násilí viní boje drogových gangů o teritoriální nadvládu. Ekvádorem prochází důležitá trasa obchodu s drogami, které do země putují ze sousedního Peru a Kolumbie a míří do Evropy a Spojených států.

V přístavním městě Guayaquil, kam byly poslány tři z výbušnin, vzrostla úroveň násilí dramaticky. Místní v tomto druhém největším ekvádorském městě nalezli několik bezhlavých těl, která visela z mostů pro pěší, a v tamních věznicích se událo několik smrtelných potyček mezi soupeřícími gangy.